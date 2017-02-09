Делегация турецких бизнесменов приедет на Ялтинский форум

Крупная делегация турецких бизнесменов и общественных деятелей подтвердила свой приезд в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет 20–22 апреля 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель организации «Деловая Россия», глава правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

— Иностранные бизнесмены желают вернуться на российский рынок. Они рассматривают Россию и Крым, в частности, как потенциально привлекательный для инвестиций регион, — рассказал Андрей Назаров.



В Ялту приедут представители крупных турецких компаний, работающих в сфере текстильной промышленности, энергетики, инноваций, строительстве, судоходстве, парфюмерии. Организаторы форума надеются, что по итогам удастся заключить выгодные для всех сторон контракты.

— Я считаю очень своевременным участие представителей турецкого бизнеса в экономическом форуме в России. Пока всю информацию мы получаем только из турецких СМИ, хотелось бы лично пообщаться с представителями российского бизнеса, как регионального, так и федерального уровня, изучить инвестиционный климат в Крыму, — рассказал «Известиям» ведущий экономист-консультант по инвестициям в Турции, директор научно-исследовательского центра в университете TED Эссен Чаглар.

В российском экспертном сообществе считают, что Крым имеет все возможности развиваться в качестве инновационной площадки. Именно с такой повесткой дня на ЯМЭФ едет глава General Electric в Турции Уссал Шахбаз.

— Крым, как и вся Россия, обладает большим количеством инноваций в сфере сельского хозяйства, медицины, нефтегазовой отрасли, которые можно взять на вооружение не только в Турции, но и на всем Ближнем Востоке. Мы едем в Ялту, чтобы делиться опытом, наращивать сотрудничество и увеличивать бизнес-связи с крымским и российским бизнесом в целом, — пояснил в разговоре с «Известиями» Уссал Шахбаз.

Напомним, ранее представители группы компаний Agaoglu из Турции на встрече с министром экономического развития республики Крым Андреем Мельниковым заявили о своем желании реализовывать на полуострове проекты в сфере строительства домов, офисов, торговых объектов, а также энергетики.

Ранее на фоне нормализации отношений РФ и Турции власти Крыма заявили, что готовы выстраивать связи со Стамбулом как на политическом, так и на экономическом уровне. Первый визит турецких бизнесменов и политиков состоялся в ноябре 2016 года.