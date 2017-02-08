Шойгу получил высший балл за Всероссийский географический диктант

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, написавший Всероссийский географический диктант, получил за него максимальную оценку, о чем он сообщил на заседании медиаклуба РГО в среду.

Министр обороны России был в приподнятом настроении и много шутил. Шойгу рассказал, что 413 человек, в основном кандидаты и доктора наук, а также академики получили максимальную оценку. «Мне повезло, я попал в это число, потому что сидел между ними», — цитирует Шойгу ТАСС.

Президент РГО отметил также, что средний балл составил 71,1. «Что, в общем-то, для докторов неплохо, кандидаты могли бы и получше», — добавил он.

Президент РГО также отметил, что диктант был очень интересным.

Напомним, Всероссийский географический диктант прошел во всех субъектах РФ 20 ноября прошлого года. В Москве основной площадкой, где писали диктант, стал Московский государственный университет имени Ломоносова.



Диктант написали более 1,5 тыс. человек. Помимо Сергея Шойгу, диктант написали декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева, Виктор Кровопусков и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.



Сергей Шойгу в шутку заявил, что Фетисов и Чернобровина списали у него. «Я не знаю, как Фетисов написал, но он очень старался», — цитирует телеканал «Звезда» президента РГО.



Всероссийский географический диктант состоялся впервые по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина в 2015 году.

