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Депутатам украинской оппозиции запретили выступать на русском языке

За это предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам «Оппозиционного блока» выступать с трибуны парламента, говоря на русском языке.

«Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке», — заявил Парубий, передает ТАСС.

Спикер прервал выступление депутатов «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив им, что в конституции государственным языком провозглашен украинский.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект «О языке». Он предлагает сделать использование украинского языка обязательным во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение этого закона предлагают не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Депутатам украинской оппозиции запретили выступать на русском языке

За это предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности

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