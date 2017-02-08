Депутатам украинской оппозиции запретили выступать на русском языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам «Оппозиционного блока» выступать с трибуны парламента, говоря на русском языке.

«Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке», — заявил Парубий, передает ТАСС.

Спикер прервал выступление депутатов «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив им, что в конституции государственным языком провозглашен украинский.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект «О языке». Он предлагает сделать использование украинского языка обязательным во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение этого закона предлагают не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности.