Президент вручил награды молодым ученым

В День российской науки президент РФ Владимир Путин вручил в премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.



Премии учреждены в 2008 году и присуждаются за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, которые обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепляют обороноспособность страны.



Глава государства вручил премии за исследования в области медицины, физики, математики и радиоэлектроники.



— Российская наука, ее традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние, — сказал глава государства, открывая торжественную церемонию. — Научная мысль — это часть нашей общей культуры, цивилизации, а история научных идей — символ прогресса и движения вперед.

Президент подчеркнул, что перед Россией и всем миром стоят вызовы технологического развития, обеспечения экологической, биологической, продовольственной безопасности. Решать эти задачи можно только с помощью сильной науки и современных технологий.

— Вы знаете, что в конце прошлого года была утверждена Стратегия научно-технологического развития России. В ней определены основные приоритеты в сфере научных исследований. Поставлена задача и для фундаментальной науки. Это поиск ответов на так называемые глобальные вызовы будущего, — отметил Владимир Путин. — Очень важно, чтобы в этой работе активно участвовали и молодые исследователи.



Для этого Российский научный фонд уже разрабатывает специальную программу, которая поможет молодым талантливым ученым реализовать себя в стране.

Среди награжденных — научные сотрудники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский, которые провели исследования в области ядерной физики и физики высоких энергий и создали кварк-глюонную плазму. Часть экспериментов была проведена в Европе на базе Большого адронного коллайдера (БАК). Институт принимает непосредственное участие в работе над ускорителем частиц. В частности, детекторы для замера тяжелых частиц во время их столкновения внутри коллайдера были изготовлены именно сотрудниками Курчатовского института.



— Уже сегодня те технологии, которые были созданы для воплощения в жизнь этих мегапроектов, масштабно используются в самых разных технологических сферах, — сказал Станислав Пославский на церемонии вручения наград. — Потрясающие воображение научные знания об устройстве природы на фундаментальном уровне, которые мы получаем на мегаустановках, в будущем выльются в потрясающие воображения технические прорывы и до неузнаваемости изменят технологический облик мира. Мы, конечно, не сразу увидим эти изменения, но и электричество пришло в нашу жизнь лишь через 100 лет после открытия закона об электромагнитной индукции в опытах Фарадея, — пояснил ученый.



Премию также получили сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева. Их исследования посвящены борьбе с онкологическими заболеваниями. Созданные ими маркеры позволят диагностировать и прогнозировать течение болезни при наиболее распространенных формах рака. Результатом их работы уже пользуются в медицинских центрах 15 стран мира.

За разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов премии удостоился младший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук Илья Романченко. Его прибор способен блокировать работу электронных устройств на больших расстояниях, что может быть использовано при защите от террористических угроз.

Ведущий научный сотрудник Математического института имени В.А. Стеклова РАН Александр Гайфуллин удостоился награды за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, которая имеет практическое значение для конструирования роботов.

Завершая церемонию, президент поблагодарил награжденных за вклад в развитие страны.

— Когда я сейчас слушал наших лауреатов, я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили, — сказал президент. — И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно.