Под Белгородом 10-летняя девочка спасла из пожара братьев и сестер

Жительница Белгородской области Юлия Чернова спасла из горящего дома трех своих братьев и двух сестер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел 2 февраля в жилом доме в селе Тетеревино Прохоровского района, где проживали родители и шестеро их детей. Из-за отсутствия газа в доме решили затопить печь. Мать детей поручила 10-летней дочери присмотреть за детьми, а сама отправилась за дровами в ближайшую лесополосу. В отсутствии матери Юля с младшими братьями и сестрами играли в комнате. Спустя некоторое время на кухне начался пожар. Испугавшись происходящего, младшие братья и сестры девочки бросились в дальние комнаты: они стали прятаться под кровати и шкафы, стараясь укрыться от дыма. Девочка попыталась потушить пламя с помощью воды, однако возгорание было слишком сильным. Юная героиня решила вывести своих братьев и сестер из дома. Она разбила окно рукой, через которое она вытащила из окна своих братьев и сестер одного за другим. На помощь ей подоспел сосед, который помог вытащить оставшихся в доме детей, однако сама девочка потеряла сознание.

Очнувшись в доме соседей, юная спасительница все время пересчитывала братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня. Вскоре девочку доставили в медучреждение. В настоящий момент здоровью девочки ничто не угрожает, сообщает KurskCity.ru.

«В результате пожара огнем полностью уничтожено домовладение, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.

