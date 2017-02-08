Сбербанк поможет клиентам поменять привычки

Сбербанк запустил в интернет-банке новый сервис персональных советов. Об этом говорится в сообщении госбанка. Сервис поможет, например, вовремя оформить налоговый вычет, напомнит купить подарки к 8 Марта и подскажет, куда сходить во время путешествия.

— Эта функция на базе машинного обучения доступна в новом разделе приложения «Мой помощник», где пользователь может анализировать свои траты, а также устанавливать и отслеживать бюджет на месяц, — говорится в сообщении Сбербанка. — Сервис советов дает рекомендации на основе финансовой активности клиента. Если предложение заинтересовало, клиент может перейти по ссылке и воспользоваться услугой или узнать детали.

Сервис построен на базе технологии, включающей в себя несколько методов машинного обучения. Так, алгоритм градиентного бустинга (gradient boosting) помогает прогнозировать события в жизни клиентов, например, отпуск, расходы во время праздников или оплату налогов. Алгоритмы обучения с подкреплением (reinforcement learning) позволяют учитывать обратную связь от клиентов и совершенствовать советы.

Как отмечается в сообщении, сервис запущен в интернет-банке госбанка на базе смартфонов Android. Пользователям iPhone «Мой помощник» станет доступен в течение двух недель.