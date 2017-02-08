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МККК: шесть сотрудников убиты, еще двое пропали в Афганистане

По информации журналистов, за нападением стоят боевики запрещенной группировки ИГ

Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в Афганистане. Еще двое сотрудников пропали. Об этом сообщила пресс-служба комитета. 

«Шокированы и опустошены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников МККК были убиты, двое пропали в провинции Джаузджан в Афганистане», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter организации.  

Как сообщает агентство Reuters, нападение совершили боевики ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

МККК: шесть сотрудников убиты, еще двое пропали в Афганистане

По информации журналистов, за нападением стоят боевики запрещенной группировки ИГ

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