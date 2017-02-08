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Ремонт дорог под Тверью приурочат к православному событию

Власти начинают подготовку к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского

Решение отремонтировать дороги в Осташковском районе было принято на заседании правительства региона.

Власти поставили задачу сделать это к 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Оно будет отмечаться в регионе в июне.

Все дороги, ведущие к святыням, необходимо привести в порядок. В общей сложности это 20 км трасс. В программу входит ремонт полотна трассы от Осташкова до Волговерховья и дороги в деревне Светлица, которая ведет к Нило-Столобенской пустыни.

Кроме того, местным властям необходимо решить вопрос размещения многочисленных паломников. Предлагается разместить палаточный лагерь на озере Селигер, рядом с Нило-Столобенской пустынью, создать инфраструктуру для проживания и организовать питание.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», на 350-летие обретения мощей Нила Столобенского в регион ожидается прибытие до 10 тыс. паломников и туристов.

Агентство напоминает, что в октябре был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. Именно там находится мужской монастырь.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Ремонт дорог под Тверью приурочат к православному событию

Власти начинают подготовку к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского

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