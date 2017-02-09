Аудиторов оштрафуют за отказ раскрыть информацию о клиентах

Аудиторские компании накажут рублем в случае отказа раскрыть данные о своих клиентах представителям Федеральной налоговой службы (ФНС). Как сообщили «Известиям» в Минфине, сумма наказания будет небольшой — всего 10 тыс. рублей. Однако и этого будет достаточно для того, чтобы склонить аудиторов к сотрудничеству с налоговиками, убеждены эксперты.

Правительство на прошлой неделе одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, расширяющий полномочия ФНС. Документом предусмотрено, что налоговики смогут запрашивать у аудиторских компаний информацию об их клиентах-налогоплательщиках. Эти сведения сейчас составляют аудиторскую тайну. В Минфине «Известиям» пояснили, что цель инициативы — выявить налоговые нарушения.

— Отказ аудиторской организации или индивидуального аудитора от предоставления требуемых при проведении налоговой проверки документов или непредоставление их в установленные сроки будет признаваться налоговым правонарушением и повлечет ответственность, предусмотренную статьей 126 Налогового кодекса, а именно — взыскание штрафа в размере 10 тыс. рублей, — заявили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве Антона Силуанова рассчитывают, что таким образом удастся более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и финансовыми мошенничествами.



Глава правительства Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о внесении законопроекта в Государственную думу. Проект дополняет другие меры, направленные на деофшоризацию российской экономики, добавляют в Минфине.



Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс РФ должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Юристы признают, что размер штрафа выбран символический.

— Конечно, штраф в таком размере никого не напугает, — считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — Но надо понимать, что эта мера направлена скорее на то, чтобы проверить в принципе работоспособность механизма. А штраф можно потом и повысить. Многие штрафы в КоАП изначально были незначительными, но были пересмотрены и повышены.

По мнению юриста, передача информации от аудиторов в ФНС не нарушает закона в части коммерческой тайны, однако необходимо четко определить, какой именно объем информации будет предоставляться в федеральную службу.

— Данное новшество направлено в первую очередь на выявление налоговых правонарушений. Предоставить информацию аудитор должен только в том случае, если налогоплательщик сам не предоставит необходимые сведения, — считает юрист «ЮрПартнерЪ» Эдуард Гюльбасаров. — Я предполагаю, что в финальной версии законопроекта будет введено что-то, кроме штрафа, — может, даже административное приостановление деятельности.

В то же время, не исключает Эдуард Гюльбасаров, предложенная норма может стать дополнительным административным барьером для бизнеса и отпугнуть компании от услуг аудиторов.

— Аудиторские компании и так загнаны в очень жесткие рамки. Это связано с регламентами и стандартами проведения аудиторской проверки. Санкции за непредоставление информации являются логичными. Но сложно сказать, насколько это будет работать, 10 тыс. рублей — небольшая сумма, — отметила ведущий юрисконсульт АКГ «МЭФ-Аудит» Наталья Абрамова. — С другой стороны, зачем аудиторской компании брать на себя какие-то определенные дополнительные обязательства, ответственность и не предоставлять эту информацию? Получается, что налоговая инспекция получит возможность получать информацию из всех возможных источников.



В московском представительстве Pricewaterhousecoopers от комментариев воздержались.