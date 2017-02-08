Палата общин одобрила запуск Brexit

Британская палата общин на итоговом голосовании в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода страны из состава Европейского союза.

Проект закона был одобрен палатой общин 1 февраля. Однако после этого прошел еще один раунд дебатов, после которого состоялось итоговое голосование. Теперь документ предстоит рассмотреть палате лордов.

Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процедуры выхода из Евросоюза необходимо одобрение обеими палатами парламента соответствующего законопроекта.



Издание Times со ссылкой на источник сообщало, что Соединенное Королевство намерено инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС 9 марта в ходе саммита Евросоюза, который состоится в Брюсселе в эти дни.

