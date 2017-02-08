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Турнир по кикбоксингу пройдет в Москве 18 февраля

Чемпионат состоится на арене ДС «Динамо» в Крылатском

18 февраля на арене ДС «Динамо» в Крылатском состоится турнир по кикбоксингу W5. Действующий чемпион мира по версии W5 — российский профессиональный боец по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Пашпорин выйдет на ринг против итальянца Джорджио Петросяна, в карьере которого всего два поражения из почти 90 проведенных боев, в 83 из них он одержал победу.

Перед боем Пашпорина и Петросяна состоится серия предварительных поединков, в которых примут участие Владислав Туйнов из Chadins’ School и Станислав Казанцев, представляющий московский Клуб единоборств № 1.

Также состоится женский поединок с участием Натальи Дьячковой.

W5 Grand Prix Kitek — традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова. Именно он впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга.

Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон и Бэнни Уркидис.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Турнир по кикбоксингу пройдет в Москве 18 февраля

Чемпионат состоится на арене ДС «Динамо» в Крылатском

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