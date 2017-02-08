Дональд Трамп — угроза или возможность для ЕС?

Что вы думаете о критических высказываниях Дональда Трампа в адрес ЕС?

Депутат Европарламента от Словакии, член парламентского комитета ассоциации ЕС–Украина Иван Штефанец:

— На мой взгляд, Дональд Трамп помогает Европе. Мы слишком долго жили в мечтах, воображая, что Евросоюз может положиться на США. Но это уже не так. Европе следует найти свое место в мире и приобрести идентичность. Однако ни экономическая, ни геополитическая ситуация не изменится, а Евросоюз и США по-прежнему будут оставаться ключевыми партнерами друг для друга.

Депутат Европарламента от Франции, заместитель председателя комитета по региональному развитию, член комитета по бюджету ЕП Юнус Омарджи:

— Президент США Дональд Трамп успел неуважительно высказаться в адрес многих народов, лидеров государств и стран нашей планеты. Находясь в президентском кресле менее 48 часов, он успел «напасть» на Иран, Израиль, Австралию и Евросоюз. Не говоря уж о Китае, который изначально находился в его поле зрения. Все это вызывает тревогу и, вероятно, ляжет в основу новых противостояний в глобальном масштабе. США следует поступать в соответствии со своим статусом сверхдержавы. До сих пор никто не может точно сказать, какой будет политика администрации Трампа, утверждения противоречат друг другу.

Считаю вполне нормальным критиковать политику, проводимую той или иной страной. Но как можно принять воинственные и оскорбительные высказывания в свой адрес, будучи союзниками? Как признать, что наш главный партнер или его представители заявляют, что хотят нас уничтожить? Все эти вопросы порождают большие проблемы среди стран ЕС.

Тем не менее Евросоюз должен поддерживать диалог с Дональдом Трампом по проблемам, которые можно преодолеть только сообща. Однако делать это следует с европейскими убеждениями и продвижением наших интересов и ценностей.

Как ЕС будет выстраивать отношения с США?

Иван Штефанец:

— Прежде всего следует дождаться первых официальных переговоров представителей ЕС с президентом США Дональдом Трампом, которые, скорее всего, состоятся уже в ближайшие месяцы. Перед Европой будет стоять задача преподнести себя не только как конструктивного партнера, но и как игрока, уверенного в своих силах. С этого времени единство ЕС будет важно, как никогда ранее.

Юнус Омарджи:

— Надеюсь, что при выстраивании отношений с США Евросоюз будет учитывать свои собственные ценности и интересы. А также будет продолжать продвигать идею свободного общества, идею мира на Земле и борьбы с изменением климата. Более того, надеюсь, что отношения будут выстраиваться в рамках, предполагающих уважение между союзниками. Однако я не предвижу ничего хорошего. Сейчас такое время, когда ЕС нужно не только избегать недоразумений, но и действовать в интересах народов Европы. Помимо этого, думаю, что избрание Дональда Трампа — возможность для ЕС показать свои силы на мировой арене.