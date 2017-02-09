Обсуждение без принуждения

Участники переговоров в Астане настроены на диалог
Фото: ТАСС/Андрей Лузик
Представители Дамаска и оппозиции выразили готовность направить своих делегатов в Астану для разработки новой конституции Сирии. Обсуждение будет проходить в рамках рабочих групп, создать которые предложила Россия. При этом далеко не все стороны конфликта согласны опираться на предложения Москвы по основному закону. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что настаивать на использовании именно российских наработок никто не будет.
В России выступают за то, чтобы стороны конфликта в Сирии приступили к обсуждению новой конституции страны. Наработки по тексту основного закона, представленные ранее Москвой, призваны лишь инициировать дискуссию. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
— Мы объединили предложения, которые высказывались участниками сирийского конфликта на протяжении последних нескольких лет. Россия не собирается навязывать свой текст, тем более в нем четко сказано, что решать судьбу Сирии должен сирийский народ. Это наша принципиальная позиция. А представители властей и оппозиции могут взять из наших предложений какие-то блоки или написать свой текст конституции, — рассказал сенатор.
Ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что Москва выступила за создание рабочих групп от сирийского правительства и оппозиции, которые должны заняться разработкой текста конституции. Их работу предполагается проводить в Астане.
— Впоследствии на их основе предусматривается сформировать конституционную комиссию, которая завершит разработку основного закона Сирии и определит механизм его принятия, — сказал Сергей Рудской, отметив, что российская идея нашла поддержку Турции и Ирана.
В беседе с «Известиями» представители сирийских властей и оппозиции в целом поддержали такое предложение. Однако далеко не все выразили готовность вести дискуссию, основываясь на российских наработках, которые были представлены 23–24 января в ходе переговоров в Астане между противоборствующими сторонами.
Депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас), член комитета по международным делам Саджи Таама отметил, что в Дамаске готовы к диалогу по новой конституции.
— Мы всегда выступаем за диалог с оппозицией при условии, что он не направлен на затягивание времени. Вопрос новой конституции не является исключением. Что касается российских наработок, то мы воспринимаем их не как проект конституции, а как некий комплекс предложений и не собираемся их отвергать. Но за нами остается право обсуждать их и по итогам принимать или не принимать. А окончательное слово должен будет сказать сирийский народ в ходе референдума, — подчеркнул Саджи Таама.
Что касается оппозиции, то в их рядах мнения разделились.
Как заявил генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил, входящей в «эр-риядскую группу», Абдель Илях Фахд, внешняя оппозиция поддерживает дискуссию по основному закону, но российские предложения не принимает. По его словам, заниматься подготовкой основного закона должен сирийский народ, без каких бы то ни было предложений извне. И делать это нужно только после начала переходного периода.
Глава группы «Хмеймим», представляющей патриотическую оппозицию, Ильян Масаад в беседе с «Известиями» отметил, что именно российские предложения должны лечь в основу будущего основного закона Сирии.
— Мы готовы отправить своих делегатов в Астану для работы над конституцией и считаем российский проект исходной точкой, поскольку он направлен на сохранение территориальной целостности Сирии, — сказал Ильян Масаад.
Очередной раунд переговоров в Астане запланирован на 15–16 февраля.