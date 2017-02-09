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Обсуждение без принуждения

Участники переговоров в Астане настроены на диалог

Фото: ТАСС/Андрей Лузик

Представители Дамаска и оппозиции выразили готовность направить своих делегатов в Астану для разработки новой конституции Сирии. Обсуждение будет проходить в рамках рабочих групп, создать которые предложила Россия. При этом далеко не все стороны конфликта согласны опираться на предложения Москвы по основному закону. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что настаивать на использовании именно российских наработок никто не будет. 

В России выступают за то, чтобы стороны конфликта в Сирии приступили к обсуждению новой конституции страны. Наработки по тексту основного закона, представленные ранее Москвой, призваны лишь инициировать дискуссию. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

— Мы объединили предложения, которые высказывались участниками сирийского конфликта на протяжении последних нескольких лет. Россия не собирается навязывать свой текст, тем более в нем четко сказано, что решать судьбу Сирии должен сирийский народ. Это наша принципиальная позиция. А представители властей и оппозиции могут взять из наших предложений какие-то блоки или написать свой текст конституции, — рассказал сенатор.

Ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что Москва выступила за создание рабочих групп от сирийского правительства и оппозиции, которые должны заняться разработкой текста конституции. Их работу предполагается проводить в Астане.

— Впоследствии на их основе предусматривается сформировать конституционную комиссию, которая завершит разработку основного закона Сирии и определит механизм его принятия, — сказал Сергей Рудской, отметив, что российская идея нашла поддержку Турции и Ирана.

В беседе с «Известиями» представители сирийских властей и оппозиции в целом поддержали такое предложение. Однако далеко не все выразили готовность вести дискуссию, основываясь на российских наработках, которые были представлены 23–24 января в ходе переговоров в Астане между противоборствующими сторонами.

Депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас), член комитета по международным делам Саджи Таама отметил, что в Дамаске готовы к диалогу по новой конституции.

— Мы всегда выступаем за диалог с оппозицией при условии, что он не направлен на затягивание времени. Вопрос новой конституции не является исключением. Что касается российских наработок, то мы воспринимаем их не как проект конституции, а как некий комплекс предложений и не собираемся их отвергать. Но за нами остается право обсуждать их и по итогам принимать или не принимать. А окончательное слово должен будет сказать сирийский народ в ходе референдума, — подчеркнул Саджи Таама.

Что касается оппозиции, то в их рядах мнения разделились.

Как заявил генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил, входящей в «эр-риядскую группу», Абдель Илях Фахд, внешняя оппозиция поддерживает дискуссию по основному закону, но российские предложения не принимает. ​​​​​​​По его словам, заниматься подготовкой основного закона должен сирийский народ, без каких бы то ни было предложений извне. И делать это нужно только после начала переходного периода.​​​​​​​

Глава группы «Хмеймим», представляющей патриотическую оппозицию, Ильян Масаад в беседе с «Известиями» отметил, что именно российские предложения должны лечь в основу будущего основного закона Сирии. 

— Мы готовы отправить своих делегатов в Астану для работы над конституцией и считаем российский проект исходной точкой, поскольку он направлен на сохранение территориальной целостности Сирии, — сказал Ильян Масаад.

Очередной раунд переговоров в Астане запланирован на 15–16 февраля.

Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Обсуждение без принуждения

Обсуждение без принужденияУчастники переговоров в Астане настроены на диалог

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