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Житель Саратовской области продал угнанную пожарную машину

Автомобиль нашли в полуразобранном состоянии

Житель Саратовской области угнал и продал пожарную машину. Автомобиль нашли в полуразобранном состоянии.

Об угоне спецмашины полицейским 7 февраля сообщил глава администрации Елшанского муниципального образования. Он рассказал, что 6 февраля неизвестные уехали на пожарном автомобиле «ЗИЛ-131» из села Усовка.

Пожарную машину полицейские обнаружили на огороженной территории в 3 км от близлежащего поселка. Хозяин участка рассказал, что купил автомобиль за 60 тыс. руб. у жителя Усовки, пишет НИА «Самара».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Житель Саратовской области продал угнанную пожарную машину

Автомобиль нашли в полуразобранном состоянии

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