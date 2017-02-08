Житель Саратовской области продал угнанную пожарную машину

Житель Саратовской области угнал и продал пожарную машину. Автомобиль нашли в полуразобранном состоянии.

Об угоне спецмашины полицейским 7 февраля сообщил глава администрации Елшанского муниципального образования. Он рассказал, что 6 февраля неизвестные уехали на пожарном автомобиле «ЗИЛ-131» из села Усовка.



Пожарную машину полицейские обнаружили на огороженной территории в 3 км от близлежащего поселка. Хозяин участка рассказал, что купил автомобиль за 60 тыс. руб. у жителя Усовки, пишет НИА «Самара».

