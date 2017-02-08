Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Полицейского и москвича, спасших женщину из тонущей машины, наградили

Алексею Коняеву и Мурату Шомахову вручили ценные подарки

Инспектор ДПС Алексей Коняев и москвич Мурат Шомахов, которые спасли женщину из тонувшего в Москве-реке автомобиля, получили награды. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Награжден ценным подарком, а также объявлена благодарность начальника Главного управления МВД России по Москве за образцовое выполнение служебного долга, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека в условиях, сопряженных с риском для жизни, инспектору дорожно-патрульной службы УВД по ЦАО капитану полиции Алексею Коняеву»,— говорится в сообщении. 

Ценным подарком за оказание содействия ОВД, проявленное при спасении человека, также награжден Мурат Шомахов, передает телеканал «360».

Напомним, инцидент произошел вечером 26 января на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала в Москве. Автомобиль Subaru Forester столкнулся с другой машиной, а затем пробил парапет набережной и упал в реку.

Инспектор Коняев вместе с проезжавшим мимо и предложившим свою помощь Шомаховым спустились на тросах к воде. Разбив стекло тонущего автомобиля при помощи куска льдины, полицейский вытащил из салона автомобиля женщину, которая находилась в шоковом состоянии.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Полицейского и москвича, спасших женщину из тонущей машины, наградили

Алексею Коняеву и Мурату Шомахову вручили ценные подарки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке