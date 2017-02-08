Полицейского и москвича, спасших женщину из тонущей машины, наградили

Инспектор ДПС Алексей Коняев и москвич Мурат Шомахов, которые спасли женщину из тонувшего в Москве-реке автомобиля, получили награды. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.



«Награжден ценным подарком, а также объявлена благодарность начальника Главного управления МВД России по Москве за образцовое выполнение служебного долга, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека в условиях, сопряженных с риском для жизни, инспектору дорожно-патрульной службы УВД по ЦАО капитану полиции Алексею Коняеву»,— говорится в сообщении.



Ценным подарком за оказание содействия ОВД, проявленное при спасении человека, также награжден Мурат Шомахов, передает телеканал «360».

Напомним, инцидент произошел вечером 26 января на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала в Москве. Автомобиль Subaru Forester столкнулся с другой машиной, а затем пробил парапет набережной и упал в реку.



Инспектор Коняев вместе с проезжавшим мимо и предложившим свою помощь Шомаховым спустились на тросах к воде. Разбив стекло тонущего автомобиля при помощи куска льдины, полицейский вытащил из салона автомобиля женщину, которая находилась в шоковом состоянии.