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Полк ПВО обнаружил неопознанные объекты в Москве в рамках проверки

Российские расчеты С-300 и С-400 заступили на боевое дежурство

Во время проверки боеготовности на юге столицы полк противовоздушной обороны ВКС России на малой высоте обнаружил неопознанные воздушные объекты. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Помехи, создаваемые вертолетами со специальным радиоэлектронным оборудованием на борту, осложняли работу расчетам полка. Под прикрытием помех на высотах до 50 м экипажи вертолетов входили в зону ответственности полка с целью имитации нанесения тактических ударов, сообщает «Ридус» со ссылкой на «РИА Новости».

Все цели были своевременно обнаружены подвижными радиолокационными станциями​​​​​​​ С-300 и С-400, были проведены условные пуски ракет для уничтожения условного противника.

Внезапная проверка ВКС РФ началась вчера, 7 февраля, по решению Верховного главнокомандующего.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Полк ПВО обнаружил неопознанные объекты в Москве в рамках проверки

Российские расчеты С-300 и С-400 заступили на боевое дежурство

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