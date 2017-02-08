Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Самаре открывается выставка художников ХХ века

В экспозиции представлено 88 работ, исполненных в технике карандаша, акварели и гуаши

В художественном музее Самары открывается выставка графики ХХ века. В экспозиции представлено 88 работ, исполненных в технике карандаша, акварели и гуаши.

Открывают экспозиции работы художников рубежа ХIХ и ХХ веков. Также на выставке будет представлена советская графика 1920-х – 1930-х годов и времен Великой Отечественной войны.

Посетителям музея представят три графических наброска Бориса Кустодиева, портреты жены и дочери художника, исполненные в 1920-е годы. Заключительным этапом станет выставка графических работ самарских мастеров, выполненных в 2000-х годах, сообщает «ВолгаНьюс.рф».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Самаре открывается выставка художников ХХ века

В экспозиции представлено 88 работ, исполненных в технике карандаша, акварели и гуаши

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке