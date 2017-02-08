В Самаре открывается выставка художников ХХ века

В художественном музее Самары открывается выставка графики ХХ века. В экспозиции представлено 88 работ, исполненных в технике карандаша, акварели и гуаши.

Открывают экспозиции работы художников рубежа ХIХ и ХХ веков. Также на выставке будет представлена советская графика 1920-х – 1930-х годов и времен Великой Отечественной войны.



Посетителям музея представят три графических наброска Бориса Кустодиева, портреты жены и дочери художника, исполненные в 1920-е годы. Заключительным этапом станет выставка графических работ самарских мастеров, выполненных в 2000-х годах, сообщает «ВолгаНьюс.рф».

