Жительнице Кировской области выдали микрозаем под 2379% годовых

Прокуратура Омутнинского района Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379% годовых.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием к проведению проверки послужило обращение местной жительницы, которая в середине 2016 года оформила в офисе микрофинансовой организации денежный заем под 292% годовых на 20 дней.



Однако через некоторое время организация и заемщица подписали дополнительное соглашение — о пролонгации кредита, по которому стоимость кредита выросла до 2379% годовых.



Установлено, что микрофинансовая организация нарушила требования федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности, а для женщины снизили процентную ставку.



Согласно закону «О потребительском кредите», полная стоимость кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение займов определенной категории.



Категория микрозаймов ограничена ставкой 795,1% годовых.



Напомним, 26 января в ходе выступления в Государственной думе патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить микрофинансовые организации в России, назвав их деятельность «абсолютно аморальной практикой ростовщичества».

