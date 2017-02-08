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Отопительный сезон в Марий Эл оказался на грани срыва

Регион предоставил недостоверные сведение о подготовке к зиме

Сведения о готовности Марий Эл к отопительному сезону оказались недостоверными. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис назвал ситуацию критической.

«Марий Эл оказалась на грани срыва осенне-зимнего периода - в регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла», - сказал чиновник.

В ходе проверок готовности теплоснабжающих организаций региона к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов Ростехнадзор выявил 874 нарушения. Из-за этого в 11 из 17 районов республики паспорта готовности не были согласованы с ведомством.

При этом министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл предоставило недостоверные сведения в Минстрой России. Это послужило поводом для проведения совместной проверки федеральных ведомств. Она показала, что нарушения до сих пор не устранены.

Как передает ИА «МариМедиа», рост задолженности перед теплоснабжающими организациями с 516 млн рублей выросло до 941 млн.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Отопительный сезон в Марий Эл оказался на грани срыва

Регион предоставил недостоверные сведение о подготовке к зиме

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