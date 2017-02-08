Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Депутат рады разрисовал фрагмент Берлинской стены

МИД Германии осудил «неподобающее поведение» украинского парламентария

Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады Украины, выразил протест против заявления посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля, разрисовав фрагмент Берлинской стены напротив немецкого посольства в украинской столице. Об этом сообщил телеканал «112 Украина». Политик написал красной краской слово «нет» на немецком языке.

Ранее Райхель в одном из интервью заявил, что допускает возможность проведения выборов в Донбассе «в присутствии российских войск», сообщает «Утро.Ру».

Гончаренко посчитал, что заявление немецкого посла носит антиукраинский характер, а также не соответствует направлению немецкой политики в отношении Украины. Также депутат выразил надежду на отзыв посла.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Депутат рады разрисовал фрагмент Берлинской стены

МИД Германии осудил «неподобающее поведение» украинского парламентария

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке