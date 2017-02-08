Депутат рады разрисовал фрагмент Берлинской стены

Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады Украины, выразил протест против заявления посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля, разрисовав фрагмент Берлинской стены напротив немецкого посольства в украинской столице. Об этом сообщил телеканал «112 Украина». Политик написал красной краской слово «нет» на немецком языке.

Ранее Райхель в одном из интервью заявил, что допускает возможность проведения выборов в Донбассе «в присутствии российских войск», сообщает «Утро.Ру».

Гончаренко посчитал, что заявление немецкого посла носит антиукраинский характер, а также не соответствует направлению немецкой политики в отношении Украины. Также депутат выразил надежду на отзыв посла.