РФ и Турция обсудят облегчение визового режима для турецких граждан

Россия и Турция 9 февраля обсудят облегчение визового режима для некоторых категорий турецких граждан. Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Боцан-Харченко.

«Какие-то послабления [визового режима] планируются, их увязывают с необходимостью дальнейшей активизации экономических связей. Речь идет прежде всего о предпринимателях», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат отметил, что на данном этапе возвращения к безвизовому режиму не будет.

«Конечно, перспективы полной отмены виз не ближайшие, но считать, что они навечно перечеркнуты, было бы неправильно», — добавил он.

Безвизовый режим был приостановлен после обострения отношений России и Турции в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.