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Четверг,
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Росгвардия проведет свой оружейный салон

Новое мероприятие не уступит по масштабу форуму «Армия» и выставке «Интерполитех»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) приняло решение проводить собственный военный салон. Новое мероприятие по масштабу будет сопоставимо с выставками вооружений и специальной техники «Интерполитех» и форумом «Армия». При этом участие в последних для Росгвардии будет сведено к минимуму. Впервые новая для страны выставка пройдет в мае этого года в Подмосковье. Она станет главным полигоном, на котором гвардейцы смогут изучить возможности той или иной военной и специализированной техники.

В командовании Росгвардии «Известиям» заявили, что новый салон пройдет 25–26 мая нынешнего года. Где именно, пока не определились, но не исключено, что в подмосковном Красноармейске, на 14-й площадке полигона Федерального казенного предприятия «НИИ «Геодезия». В рамках выставки-форума «Интерполитех» на этом полигоне в условиях, максимально приближенных к реальным, проходил показ образцов вооружения, специальной техники и специальных средств. Там же проводились тактико-специальные учения подразделений МВД и внутренних войск.

— Решение провести собственную выставку вызвано желанием сделать узкоспециализированный салон, — рассказал «Известиям» первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. — «Интерполитех» больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части.

До появления президентского указа о создании Росгвардии «Интерполитех» был основной выставочной площадкой для внутренних войск (стали базой для создания ФСВНГ). В соответствии с распоряжением правительства выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Ее организаторами выступали МВД, ФСБ и ФСВТС России. 

Форум «Армия» молодое, но уже не менее знаковое мероприятие, организованное в подмосковной Кубинке по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. Форум проводится ежегодно на базе военно-патриотического парка «Патриот» с 2015 года.  

В обоих мероприятиях внутренние войска имели внушительную экспозицию, проводили масштабные демонстрационные программы с показом вооружения, техники и тактических приемов противодействия террористам и нарушителям правопорядка.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что обособление от полицейской и военной выставок вызвано растущим статусом и возможностями Росгвардии. Штатная численность ФСВНГ — 340 тыс. человек. Это сопоставимо с численностью Сухопутных войск Минобороны.

— Сейчас именно внутренний заказчик имеет для промышленности первоочередное значение, — рассказал «Известиям» Козюлин. — То же Минобороны тратит в рамках гособоронзаказа на переоснащение подразделений миллиарды и поэтому может диктовать свои условия. Например, организовать специализированные «авиационный» или «морской» кластеры в рамках выставки форума «Армия». И тем самым оттянуть на себя часть экспозиций сразу двух традиционных международных военно-технических салонов: аэрокосмического МАКСа и военно-морского салона. Росгвардия сейчас формирует долгосрочную концепцию развития вооружений и техники до 2030 года. Так что промышленность будет сама заинтересована в том, чтобы принять участие в выставке ФСВНГ.

Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Росгвардия проведет свой оружейный салон

Росгвардия проведет свой оружейный салонНовое мероприятие не уступит по масштабу форуму «Армия» и выставке «Интерполитех»

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