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Президентом Сомали избран гражданин США

Мохамед Абдуллахи Мохамед «Фармаджо» уже принес присягу перед членами парламента страны

Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед «Фармаджо», который имеет гражданство США и Сомали, вступил в должность президента страны. 

Как сообщает агентство Reuters, он уже принес присягу перед парламентариями.

Этому предшествовало два раунда выборов, в ходе которых прежний президент Хасан Мохамуд потерпел поражение. Он поздравил преемника, заявив, что страна встала на путь демократии.

Отмечается, что вступление в должность нового президента может стать одним из первых шагов по формированию функционирующего центрального правительства, которого в Сомали не существует уже почти 25 лет.

Всего в президентской гонке в Сомали участвовало более 20 политиков.

Абдуллахи Мохамед окончил бакалавриат Университета Буффало в США, где изучал историю. В 2009 году он там же защитил магистерскую диссертацию по политологии.

Работал первым секретарем посольства Сомали в США, а также в различных административных учреждениях Буффало и в департаменте по транспорту штата Нью-Йорк.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Президентом Сомали избран гражданин США

Мохамед Абдуллахи Мохамед «Фармаджо» уже принес присягу перед членами парламента страны

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