Президентом Сомали избран гражданин США

Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед «Фармаджо», который имеет гражданство США и Сомали, вступил в должность президента страны.



Как сообщает агентство Reuters, он уже принес присягу перед парламентариями.



Этому предшествовало два раунда выборов, в ходе которых прежний президент Хасан Мохамуд потерпел поражение. Он поздравил преемника, заявив, что страна встала на путь демократии.



Отмечается, что вступление в должность нового президента может стать одним из первых шагов по формированию функционирующего центрального правительства, которого в Сомали не существует уже почти 25 лет.



Всего в президентской гонке в Сомали участвовало более 20 политиков.



Абдуллахи Мохамед окончил бакалавриат Университета Буффало в США, где изучал историю. В 2009 году он там же защитил магистерскую диссертацию по политологии.



Работал первым секретарем посольства Сомали в США, а также в различных административных учреждениях Буффало и в департаменте по транспорту штата Нью-Йорк.