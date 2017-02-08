Серебренников снимет фильм о Цое

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о музыканте Викторе Цое. Об этом сообщил продюсер проекта Илья Стюарт.

«Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом», — приводит его слова «Лента.ру».

Он также уточнил, что сюжет картины будет опираться на малоизвестные факты биографии музыканта.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. Планируется, что картина выйдет на экраны осенью 2018 года.

Виктор Цой — лидер российской группы «Кино», автор песен «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и многих других. Первый альбом «45» вышел в 1982 году. Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.