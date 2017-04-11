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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Культура 11 апреля 2017, 00:01 Наталья Васильева

«Декабристы»: казнить нельзя помиловать

Первый в России спектакль в формате интеллектуальной игры посвящен событиям 1825 года

Фото: SPLASH AGENCY

В Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Декабристы», зрители которого могут не только наблюдать за сценическими событиями, но и принимать в них непосредственное участие. По словам режиссера Талгата Баталова и продюсера Александра Мерескина, это первая в России постановка, созданная по принципу интеллектуальной игры.

Новый жанр оказывается логичным развитием уже известных публике форматов — театра-променада, где действие выходит за пределы сцены, и иммерсивных шоу, в которых актеры и зрители находятся в общем пространстве, в окружении декораций и реквизита. Теперь же публике предлагают не просто смотреть, но влиять на действие.

— В «Декабристах» мы сделали основной акцент на участии зрителей в игре. 70% почти трехчасового действия приходится на командную работу с обсуждением фактов, на основе которых игроки должны сформулировать свое обращение в суд, — рассказал «Известиям» режиссер Талгат Баталов.

Фото: SPLASH AGENCY

Сюжетной основой стал процесс над декабристом Сергеем Трубецким. Место действия — историческое здание XIX века на Набережной реки Мойки, 72. Ныне в нем располагается ресторан, но с весны 1824 года и вплоть до дня восстания на Сенатской площади там жил поэт, общественный деятель и декабрист Кондратий Рылеев.

В фойе ресторана участники получают конверты. В них — письмо с кратким описанием событий, сподвигнувших элиту русского дворянства на подготовку восстания, и карточка с названием команды, в которую попадает зритель: декабристы, власть или общество. Внезапно на лестнице появляются актеры, и присутствующие становятся свидетелями заговора — тайное общество обсуждает детали предстоящего бунта. 

Фото: SPLASH AGENCY

Следующая сцена отражает уже события 14 декабря 1825 года. В холл врывается испуганный юноша с окровавленным лицом: «Люди, я обычный солдат, в городе стреляют…». Первый акт завершается сообщением о том, что мятежники схвачены, и настало время вершить суд. 

Тут-то и начинается самое захватывающее. Каждую из трех групп наставники-кураторы разводят по разным залам: «декабристы» заседают в комнате курительного салона (где, к слову, на самом деле проходили тайные собрания в 1825 году), «общество» занимает библиотеку, а «власти» отведена помпезная гостиная.

То, что зрители увидят в последнем акте, напрямую зависит от работы команд. Задача участников — добиться решения суда, которое удовлетворит интересы их группы. «Декабристы» хотят оправдания Трубецкого, «власть» — его казни, «общество» же может присоединиться к позиции одной из противоборствующих сторон. Участники бурно спорят, наставники обогащают процесс обсуждения развлечениями: то предлагают найти дополнительные подсказки, то балуют проголодавшихся гостей закусками от шеф-повара. 

Фото: SPLASH AGENCY

Завершает спектакль-игру сцена суда. Выслушав команды, судья выносит решение. Каким оно будет, не знает никто, кроме него.

— Мы всегда стараемся назначать на роль судьи разных актеров. Прорабатываем с ними факты, выстраиваем структуру сцены, но принимает решение сам актер. Вердикт и его мотивация для нас остаются неконтролируемыми. В планах — приглашать авторитетных людей — например, журналистов, историков, чье мнение может быть интересно нашим зрителям, — поделился с «Известиями» продюсер проекта.

Фото: SPLASH AGENCY

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Вне зависимости от исхода событий зрителей ждет стилизованный под застолья XIX века ужин, во время которого можно обсудить прошедшую игру и насладиться атмосферой «давно минувших дней».  

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