Общество Владимир Миронов Не проиграть битву за молодежь Мнение Философ Владимир Миронов — о диалоге между поколениями Фото: из личного архива Владимира Миронова

Оппозиция «отцов и детей» является одним из универсальных противоречий, она отражает дихотомическую раздвоенность культуры. Это не просто противопоставление людей, находящихся в разном возрасте, а фиксированное столкновение различающихся систем ценностей, которые присущи любому обществу. Упреки в адрес молодежи со стороны старших банальны и известны со времен античности. Порою кажется, что взрослые люди забывают, что они тоже были когда-то молодыми. Столь же банальна и обратная реакция молодежи, которая чаще всего обвиняет старшее поколение в конформизме.

Степень напряженности этого противоречия может меняться в зависимости от многих обстоятельств. Поэтому необходим внимательный анализ форм проявления такой оппозиции, поскольку он позволяет делать выводы о ситуации, сложившейся в обществе.

Нарастание напряжения может отражать ситуацию нестабильности и необходимости изменений. Относительная гармония часто свидетельствует о наступлении своеобразного «застоя» общественного развития. Но наряду с этим бывают и периоды быстрой консолидации поколений (своеобразного откладывания противоречий на потом) в случае общей опасности, которая угрожает обществу в целом. Мы хорошо знаем примеры из нашей истории, когда подростки наравне со взрослыми уходили на фронт, выполняли взрослую работу в тылу. И указанная оппозиция исчезала.

Раздувание противоречий между взрослым поколением и молодежью часто является средством манипуляции, направленной на их обострение для достижения тех или иных политических целей. Причем не всегда легитимным образом. Такое использование энергии молодежи может идти в самых разных направлениях. Помогать реализовывать цели как самого правого радикализма, так и наиболее левых революционных движений. В основе таких манипуляций очень часто лежит противопоставление молодежи как движущей силы, направляющей общество в будущее, старшему поколению, на которое навешиваются ярлыки либо консерваторов, либо крайних реформаторов.

Особенность проявления оппозиции старшего и младшего поколения в наше время — в трансформации современной культуры, в результате которой разрушается сам процесс культурного диалога как обмена смыслами с целью постижения другой культуры. Возникает глобальное коммуникационное пространство, в которое погружены все культуры, которое функционирует не по принципу диалогичности и признания разнообразия, а по принципу реализации индивидуального монолога в глобальном информационном мешке.

Это в наибольшей степени реализуется в интернете, который представляет своеобразную форму современного средневекового карнавала со всей его атрибутикой, облачением в маски (ники и аватары), функционированием разнообразных троллей, провокациями, оскорблениями и т.д. Но если в Средние века карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным.

Умберто Эко иронизировал по этому поводу, рассказывая о человеке, который купил себе место для домашней страницы в интернете с целью показа фотографии своей толстой кишки. Это позволило ему выделиться и обратить на себя внимание потомков. В этом и смысл: интернет, отмечал писатель, используется для демонстрации собственной незначительности, и именно такие демонстрации становятся господствующими.

В глобальном коммуникационном пространстве реальностью является не некий эпизод действительности, а сконструированное с помощью новейших технологий событие, распространяемое в информационной среде. Это создает предпосылки для возможности конструирования системы таких событий с целью их воздействия на массовое сознание. Среда интернета стала мощнейшим средством манипуляции и воздействия на сознание человека, молодежи, вырастающей в этой новой среде.

Какие-либо запреты и ограничения здесь малоэффективны и вряд ли вообще нужны. Гораздо важнее вовремя распознать и проанализировать настроения молодежной среды и действовать не столько запретными и репрессивными мерами, сколько опережающими. Формируя условия для возможности обсуждения альтернативных позиций, их анализа и критики. Должен реализовываться диалог между молодежью и старшим поколением. Люди независимо от их возраста должны осознавать свою востребованность в обществе, где они могут осуществлять реальные дела, участвовать в реальной политике.

И важной частью этого должно стать проявление уважения к гражданам своей страны, в том числе и к молодым, ибо они во многом будут определять будущее. Более того, учитывая большую ранимость молодого человека, здесь необходимо быть и более осторожным. Не навязывать ему идеологические стереотипы, а совместно конструировать цели и задачи, которые нужны обществу для его развития.

В противном случае битву за молодежь выиграют идеологические манипуляторы самого разного толка, которые смогут вывести юное поколение на любую тусовку (политическую, экономическую, хулиганскую и т.д.), ибо сущностью ее является сам факт тусовки ради тусовки под любыми лозунгами и без насыщения смыслами.

Автор — член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой онтологии и теории познания