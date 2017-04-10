Спорт Алексей Фомин, Севастиан Терлецкий Александр Глеб: «Уровень чемпионата России за пять лет не изменился» Полузащитник «Крыльев Советов» — о неудачном весеннем старте самарской команды, судьбе Арсена Венгера в лондонском «Арсенале» и работе с Виктором Гончаренко и Вадимом Скрипченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Победитель Лиги чемпионов-2009 в составе «Барселоны», финалист главного клубного турнира Европы 2006 года в составе лондонского «Арсенала» Александр Глеб в феврале нынешнего года второй раз в своей карьере приехал играть на чемпионате России. Как и в 2012-м, белорусский футболист подписал полугодовой контракт с «Крыльями Советов» и сейчас пытается повторить подвиг пятилетней давности, когда он помог самарской команде спастись от вылета из премьер-лиги.



В эксклюзивном интервью «Известиям» 35-летний хавбек поделился своим мнением о мартовских неудачах «Крыльев» в чемпионате России, а также рассказал о причинах предыдущего расставания с командой и о том, как именитый тренер Хосеп Гвардиола помогал ему освоиться в «Барселоне».

— С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов» смогли удачно завершить прошлый год. С чем связана мартовская безвыигрышная серия команды?

— Мы очень несогласованно действовали в обороне. Допускали ошибки, за которые нас и наказали. При этом как-то боязливо играли, начинали показывать что-то интересное в атаке только после пропущенных мячей. Но сейчас мы потихоньку выправляем ситуацию.

— В БАТЭ вы играли и со Скрипченко-футболистом, и со Скрипченко-тренером. Помимо личности наставника в варианте с возвращением в «Крылья» вас что-то еще привлекало?

— Только тренер. И еще мой соотечественник Сергей Корниленко, уже много лет выступающий за нашу команду.

— Каким игроком был Вадим Скрипченко?

— Очень злым по-спортивному. Сильный профессионал, напористый и неуступчивый. Очень не любил проигрывать. В двусторонних играх на тренировках с ним было крайне сложно бороться. И еще он отлично бил с левой ноги.

— Правда, что он ведет довольно жесткий тренировочный процесс?

— Удивлен, насколько у Вадима Викторовича европейский подход. Тренировочный процесс очень интересный, интенсивный. Мне очень нравится. После таких тренировок и нагрузок я очень хорошо себя чувствую. Да и после работы с Феликсом Магатом (работал с Глебом в «Штуттгарте» в 2001–2004 годах и в «Вольфсбурге» в 2011 году. — «Известия») мне не приходится жаловаться (смеется).

— Тренеры вроде Магата с их нагрузками в виде триатлона и кроссами на 12 км уже ушли в прошлое?

— Считаю, что в европейском футболе таких специалистов уже не будет. По крайней мере не на уровне команд, играющих в еврокубках. Может быть, внутри некоторых чемпионатов еще остались тренеры, предпочитающие жесткие нагрузки без мяча. В Белоруссии такие еще есть, но не в топовых клубах первенства. Хотя и им до Феликса далеко. Им далеко даже до Магата времен «Штутгарта», когда он еще дозировал нагрузки, старался находить общий язык с лидерами в лице Звонимира Сольдо и Красимира Баллакова. Про то, что он творил с нами в «Вольфсбурге», лучше не вспоминать.

— Когда Скрипченко работал в БАТЭ помощником Виктора Гончаренко, у него уже проявлялись тренерские амбиции?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не знаю, как Скрипченко смотрел на свою карьеру тогда, в 2012 году, но работа тренерского штаба была отлажена как часы. Они с Гончаренко вместе многому учились. Не могу даже сказать, кто из них сильнее. Просто на тот момент Виктор Михайлович был поставлен главным, Вадим Викторович был его правой рукой, помогал ему во всём — они хорошо взаимодействовали. Можно вспомнить тот сезон в Лиге чемпионов, когда удалось обыграть «Баварию» со счетом 3:1. Считаю, что с тех пор Гончаренко и Скрипченко прибавили еще сильнее.

— Гончаренко сможет добиться успеха в ЦСКА?

— Виктор Михайлович — амбициозный тренер. Время покажет, как он справится с работой в ЦСКА, но само приглашение в такой клуб он давно уже заслужил своей работой и в БАТЭ, и в чемпионате России.

— Для многих было удивительно, что в марте, будучи травмированным, вы поехали в сборную Белоруссии...

— Потому что в команде появился новый главный тренер. С Игорем Криушенко изначально была договоренность, что мы обязательно приедем на первое общекомандное собрание после его назначения. Чтобы встретиться, обсудить будущую совместную работу, обменяться мнениями о том, как в дальнейшем взаимодействовать. Туда ведь не я один поехал — Сергей Корниленко также был травмирован, но поехал на встречу с Игорем Николаевичем.

— О чем он говорил с вами?

— Поинтересовался, есть ли желание продолжать выступать за сборную. Я ответил, что готов, если будет интерес. Всё зависит от того, как новый главный тренер видит развитие команды, как собирается строить игру, комплектовать сборную.

— С момента вашего предыдущего прихода в «Крылья» Самара сильно изменилась?

— Аэропорт новый — это заметно. А остальное по-прежнему. Может быть, где-то дороги положили новые перед ЧМ-2018, но то, что я видел, не изменилось за прошедшие пять лет — ездить здесь до сих пор непросто.

— Почему вы не остались в «Крыльях» летом 2012 года?

— Мне предлагали остаться, но на зарплату в три раза меньше, чем я зарабатывал весной. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором «Крыльев» Денисом Масловым — он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева. Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.



— После нынешнего перехода из БАТЭ в «Крылья» потеряли в зарплате?

— Сейчас я на деньги не смотрю. Просто хочется поиграть в хорошем чемпионате, принять очередной вызов, помочь «Крыльям» удержаться в РФПЛ. Сейчас все мысли — исключительно о футболе. Переговорил с главным тренером и решил помочь ему на этом этапе. О финансах речи даже не шло.

— Ваши дальнейшие отношения с «Крыльями» зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

— Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное — добиться того, чтобы «Крылья» остались в РФПЛ. Будем для этого делать всё возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал.

— Нынешний чемпионат России сильнее того, в котором вы играли пять лет назад?

— По мне — всё так же, как и было. Уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже.

— Когда в последний раз вы общались с Арсеном Венгером, под руководством которого играли в лондонском «Арсенале»?

— Давно. Еще когда в последний раз играл в английской премьер-лиге (АПЛ) за «Бирмингем» в 2010–2011 годах.

— Что думаете о массовых призывах к его отставке после 20 лет во главе «Арсенала»?

— Я слишком уважаю этого тренера, чтобы высказывать свои мысли по этому вопросу. Для меня он остается одним из лучших специалистов в мире. Дай бог, чтобы у него всё наладилось. Чтобы команда опять вернулась на свой уровень. У всех клубов бывают сложные отрезки в истории, как сейчас у «Арсенала». Считаю, что их надо преодолевать вместе. Желаю Венгеру с этим справиться.

— Есть обида на Хосепа Гвардиолу за то, что вы так и не заиграли в основе «Барселоны»?

— В моих неудачах в «Барселоне» виноват только я сам. В своих ошибках не хочу никого винить. Я постоянно конфликтовал, вел себя как пацан. Гвардиола, наоборот, меня поддерживал, постоянно подсказывал на тренировках, как действовать в игровых моментах. Просил быстрее учить испанский язык, интегрироваться в коллектив. Хосеп на меня рассчитывал и верил. Но после «Арсенала» мне хотелось иного статуса, было громадное желание постоянно выходить на поле, а не сидеть на скамейке. Из-за этого и случались размолвки. Сейчас я считаю это ошибкой.

— Удивились нынешним проблемам Гвардиолы в «Манчестер Сити»?

— Лучших тренировать легко. Но бывают и такие неудачные моменты, как в нынешнем сезоне. Хосеп успешно тренировал «Барселону», когда команда показывала на поле что-то нереальное. «Бавария» тоже находится в пятерке лучших клубов мира, где всё отлажено. Такой коллектив приятно тренировать. «Манчестер Сити» — хорошая команда, но чемпионат посложнее. Поэтому неудивительно, что в первом сезоне у Гвардиолы есть определенные сложности. Но думаю, он справится.

— Покойный помощник и преемник Хосепа в «Барсе» Тито Виланова вам чем-то запомнился?

— Трудно его забыть. Он не так активно общался с командой, когда был помощником у Гвардиолы. Всегда был сосредоточен на тактике, очень много работал с компьютером, подробно разбирал игру соперников, анализировал наши тренировки. Но очень редко рассказывал о результатах своей работы команде — обычно его наработки уже Гвардиола доносил до футболистов. Я был в шоке, когда узнал о проблемах Тито со здоровьем. Ужасно, когда такое происходит с людьми.

— Как партнер Тимофея Калачева по сборной Белоруссии можете объяснить феномен этого футболиста, в 35 лет раздающего голевые передачи в матчах с «Манчестер Юнайтед»?

— Ну ему же не 40 лет. 35 — нормальный возраст для футболиста, чтобы показать себя в Лиге чемпионов. Человек серьезно и профессионально к себе относится. Лишнего веса нет, серьезных травм тоже не припомню. Тимофей держит себя в форме, вот и зажигает за «Ростов» в еврокубках. Он просто красавец — пример любому игроку по части отношения к себе и своему делу.

— У него был шанс заиграть в европейских чемпионатах?

— Шанс уехать в Европу был у многих белорусских футболистов нашего поколения. Калачев тоже, если бы захотел, мог получить шанс в Европе. Сумел бы он закрепиться? Зная характер Тимофея, думаю, что у него были бы неплохие шансы.

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