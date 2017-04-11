Общество Богдан Степовой Трудности переезда При сносе пятиэтажек москвичи могут столкнуться с теми же проблемами, которые возникли во время «лужковской» волны переселения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В апрельском исследовании ВЦИОМа говорится, что 80% проживающих в хрущевках москвичей поддерживают снос. Но к переселению они готовы при одном условии — не менять район проживания. Против переезда — 8% жителей. Они боятся оказаться в отдаленных районах и юридической волокиты, неизбежно сопровождающей процесс переезда. Проанализировав трудности, которыми ранее столкнулись жители хрущевок «лужковской» волны переселения, «Известия» пришли к выводу, что «новые переселенцы» могут столкнутся с теми же проблемами.



По данным председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степана Орлова, проблемы во время «лужковского» переселения возникли у небольшого количества жителей пятиэтажек. Счет недовольных, по его словам, «шел буквально на единицы». Депутат Мосгордумы Андрей Клычков называет другие цифры — около 3% жителей хрущевок выселили по суду.

— Волны жалоб не было, так как 92 % жителей хрущевок получили новое жилье в своих районах, — рассказал «Известиям» Степан Орлов. — Ее не должно быть и при реализации программы реновации жилья. Хрущевки давно не соответствуют современным требованиям. Большинство из них не подлежат капремонту, так как у них тонкие стены, нет лифтов, чердаков и подвалов, а многие коммуникации зашиты внутри стен и перекрытий. Такие дома неэффективно ремонтировать. Их лучше снести, а на их месте построить новое комфортабельное жилье.

По словам Степана Орлова, переселенцы новой волны получат жилье в районе своего проживания, кроме жителей ЦАО, Зеленограда и «новой Москвы» — им дадут новые квартиры в пределах округа.

— Количество комнат не изменится, — пояснил депутат Мосгордумы. — Но новые квартиры будут на 20-25% больше по метражу, так как требования к жилью за 60 лет серьезно изменились. Ванные комнаты, кухни, коридоры стали просторнее. Общедомовое пространство — комфортнее, так как в подъездах появились холлы и лифты. Немаловажно и то, что стоимость таких квартир будет значительно выше, чем хрущевок.



Но самое главное, по его словам, — переселение каждой отдельно взятой пятиэтажки начнется только в том случае, если их жители выскажутся за снос. Механизм учета мнения жителей сейчас прорабатывается в правительстве Москвы, отмечает Степан Орлов.

Но были и обратные примеры. «Известия» пообщались с переселенцами, для которых переезд оказался очень непростым.



Весной 2015 на двери подъезда пятиэтажки на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе появилось объявление о грядущем переселении. Семья Ирины Ивановой (имя и фамилия изменены. — «Известия») спокойно и даже с надеждой отнеслась к грядущим переменам – на семейном совете обсудили возможность взять вместо «однушки» двухкомнатную квартиру с доплатой, если представится такая возможность. Семья Ивановых была не маленькой: сама Ирина, ее муж, родной брат и сын. Все размещались в квартире благодаря просторной комнате площадью 18 кв. м и кухне в 11 «квадратов».

— На кухне спал мой муж, так как он болел астмой и ему, чтобы легче было дышать, надо было открывать окно ночью даже зимой, — рассказала «Известиям» Ирина Иванова. — Понятно, что такой температурный режим требовал отдельной комнаты.

Сначала семье Ивановых предложили жилье в новом доме на той же улице, но они от него отказались, так как там была маленькая кухня, где нельзя было поставить диван. Следующее предложение было, по мнению Ирины, хуже: квартира в другом районе —Черемушках и тоже с маленькой кухней. Вариант выделения двухкомнатной квартиры с доплатой в департаменте городского имущества, который занимался переселением, по словам Ирины, проигнорировали.

— В феврале 2016 года департамент подал в суд на выселение, — рассказала Ирина. — Дело прошло молниеносно: 1 марта было первое заседание, а 16 апреля судья принял решение о нашем отселении в квартиру, равную по площади, но в Черемушках.

Ивановы тянули с выселением, но квартиру пришлось покинуть.

Дом Ивановы покинули последними — в августе 2016 года. Муж Ирины выселения не пережил — умер от сердечного приступа.



— Мы просто хотели квартиру с кухней, где можно было бы поставить диван, — объясняет Ирина.

В Дорогомиловском суде Москвы сейчас слушается иск департамента госимущества города о выселении двух семей Маховых из хрущевки по Малой Филевской улице. В квартире прописаны Владимир и Валентина, которые развелись 17 лет назад, их сын с дочерью и несовершеннолетний внук. В начале этой недели с подъездов хрущевки строители сняли двери и перекрыли газ. Но Маховы не спешат выезжать.

— В доме мы проживаем с 1991 года, занимая квартиру общей площадью 46 кв. м, — рассказал «Известиям» Владимир Махов. — В 2016 году нам поступило предложение из департамента имущества города о выделении одной квартиры. Если бы мы жили в коммуналке, нам бы точно предложили две квартиры. Но по закону оформить нынешнюю квартиру как коммунальную мы не могли, так как у нас слишком маленькая кухня.

По словам Владимира Махова, город к ним несправедлив: им дают квартиру в другом районе — они живут в Фили-Давыдково, а департамент предлагает жилье в Можайском районе.

— Мы живем в хрущевке по договору социального найма, поэтому нам должны предоставить жилье исходя из городских нормативов в 18 кв. м на человека, то есть в 90 «квадратов», — объяснил «Известиям» Владимир Махов. — Нам же дают квартиру площадью 54 кв. м.

Маховы хотят получить две квартиры, пусть и меньшей общей площади, но власти не идут на компромисс.

По словам юрисконсульта офиса «Бабушкинское» департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Александра Лившица, сейчас московские «переселенцы», проживающие в квартирах по договору соцнайма, действительно могут рассчитывать на получение жилья из расчета 18 кв. м на человека, с не меньшим, чем в старой квартире, количеством комнат. А новое жилье должно предоставляться в том же районе.

Юристы предполагают, что подобные истории повторятся при новой волне переселения. Закон о реновации жилья вряд ли изменит ситуацию и исключит возникновение спорных вопросов.

— Власти города будут иметь больше пространства для маневра, а у жителей будет меньше возможностей манипулировать властями, задерживая расселение и снос дома в надежде на лучшие условия, — рассказала «Известиям» управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Ирина Пешич. — Если жилец откажется переселяться, то его выселят через суд. Причем судебное решение придется выполнить в течение 60 дней.

По словам адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марины Костиной, в законе нет информации о том, как при переселении будет учитываться этаж, расположении квартиры и наличие балкона.

— Площадь квартиры может быть и такой же, но метраж той же кухни, ванной или коридора оставляется на усмотрение властей, — рассказала Марина Костина. — Получается, что переселенцы не смогут законно обосновать отказ от не понравившейся им квартиры. Конечно, власти говорили, что они будут больше по площади, но хотелось, чтобы в окончательной редакции закона эти критерии были четко прописаны.

Юристы отмечают, что только практика его применения может показать, какие проблемы переселяемым создаст новый закон.

— Сейчас непонятно, как будет компенсироваться жилье, если оно арестовано или находится под залогом по договору об ипотеке, — уточняет Марина Костина. — Предполагаю, что эти правила будет распространены на так называемое сменное жилье, но всё это так или иначе надо прописать в законодательстве.

По словам адвокатов, москвичам, готовящимся освободить хрущевки, надо следить за изменением в законодательстве и при первых же серьезных трудностях обращаться к юристам.

— В решающий момент нельзя допустить ошибку, — отметила Марина Костина.

А Ирина Пешич добавила что все обнаруженные недочеты нужно фиксировать документально, чтобы можно было предъявить застройщику соответствующую бумагу.



— По закону застройщик должен быстро исправить недочеты. Только после этого жильцу стоит подписывать передаточный акт, — подчеркнула Ирина Пешич.



В то же время риелторы советуют не бояться переезда. Эксперты «МИЭЛЬ» рассказали «Известиям», что если реновация будет проведена качественно, то люди получат более просторное жилье. Квартиры в новом доме будут стоит заметно дороже, чем в «хрущевке».

— Но самое главное, недавно объявлено о льготной ипотеке для тех, кто будет получать новые квартиры взамен хрущевок, — отметили в «Миэль».

При этом юристы отмечают, что очень важно проявить бдительность при въезде в новую квартиру и предъявлять претензии по горячим следам. Потом что-либо исправить будет очень сложно.

