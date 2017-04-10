Культура Зоя Игумнова Евгений Гришковец превратил театр в роддом Спектакль «Весы» стал режиссерским дебютом драматурга в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мужчин принято считать сильным полом, но бывают ситуации, когда они становятся растерянными и беспомощными. Об этом рассказывает новая пьеса Евгения Гришковца «Весы», поставленная самим автором на сцене МХТ. Артист, ранее писавший пьесы для себя, решил, что новая работа ему слишком дорога, чтобы отдавать ее в чужие руки.

Весы — знак зодиака, под которым родилась старшая дочь Гришковца, а также дети героев постановки. Дело происходит в приемном покое провинциального роддома, где встретились будущие папаши. Художник-постановщик Николай Симонов воссоздал на Малой сцене Художественного театра фойе клиники. Светлые полы, холодный свет, голубые скамейки, пальма в горшке, кулер с водой, корзина с бахилами. Как говорит режиссер, спектакль требовал подробной, практически документальной сценографии. Но всё же главное здесь — психология персонажей, а не антураж.

— Герои этой пьесы — мужчины, которые проживают волнительную ночь в роддоме, — рассказывает Евгений Гришковец. — Они ждут рождения детей. Эта ситуация и пространство требуют от них быть хорошими. Ну а мужчина, который в такой ответственный момент старается быть поближе к жене, — уже не очень плохой человек...

Многое в пьесе взято из жизни самого автора. Он так же, как и работяга Алексей (Валерий Трошин), не смог сам отвезти жену в роддом. Только режиссера отвлекли гастроли, а непутевого персонажа — строительство моста и игры Лиги чемпионов.

Алексей — человек хороший, но неорганизованный, привыкший в стрессовой ситуации лечиться отнюдь не валерьянкой. Какая помощь роженице от такого папаши? Поддержка нужна скорее ему самому. Эдуард (Сергей Угрюмов) — друг Алексея. Готов рассуждать на любую тему, на каждый вопрос у него есть свой веский ответ. Последнее слово только за ним. Усмирить гордыню ему помогает случайный знакомый Игорь (Николай Чиндяйкин). Он уже мужчина в возрасте. Эдуард из праздного любопытства пытается выведать у солидного человека, как его-то занесло в роддом, неужто он тоже «молодой отец»?

— При всей простоте текст Гришковца несет за собой сложный комплекс человеческого бытия, — делится впечатлением от спектакля Николай Чиндяйкин. — Мы каждый день, как нам кажется, живем чрезвычайно важными вещами. А самое главное совсем в другом: в счастье человека, которого мы любим.



Четвертого персонажа — щуплого юношу в бахилах, белом халате и шапочке — поначалу все принимают за доктора. Но оказывается, что он в таком же положении, как и трое других мужчин. Артем (Артем Соколов) — участник «партнерских родов». Деньги заплатил, чтобы держать в ответственный момент жену за руку. Но зрелище оказалось не для слабонервных. Увидев сына, новоиспеченный отец упал в обморок.

В столь мужской пьесе, однако, нашлось место и для женского бенефиса: актриса Вера Харыбина сыграла сразу три роли: строгую мать Артема, его же тещу и медсестру в роддоме. Актрисе удалось нарисовать контрастные образы, практически не меняя грим.

Как признаются актеры, во время репетиций они и смеялись, и сдерживали слезы, да и дыхание порой перехватывало. То же ждет и зрителей. Ближайший спектакль — 10 апреля.