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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 00:01 Дмитрий Лару

Южная Корея добавила опасности

После южнокорейского испытания новой баллистической ракеты напряженность в регионе нарастает

Фото: Getty Images/Grabowsky/Photothek

Сеул провел успешное испытание новой баллистической ракеты дальностью 800 км и теперь сможет нанести удар по всей территории Северной Кореи. Очевидно, испытание стало ответом на действия Пхеньяна, который ранее запустил баллистическую ракету средней дальности. США в ответ «на последние провокации со стороны Северной Кореи», как объяснили в американском военном ведомстве, направили к полуострову ударную авианосную группировку. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией. По мнению политиков и экспертов, конфликтующие стороны необходимо посадить за стол переговоров, а в Совбезе ООН поднять вопрос о недопущении гонки вооружений и эскалации в регионе.

Долгосрочный конфликт на Корейском полуострове обостряется в связи c активизацией военной деятельности Южной Кореи и КНДР. В марте этого года уже были зафиксированы четыре пуска северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря. Пхеньян 5 апреля провел ракетный запуск баллистической ракеты средней дальности. А днем позже и Южная Корея испытала новую баллистическую ракету с дальностью 800 км, которая может достичь любой точки территории КНДР. Напряжение растет на фоне размещения американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее, что вызывает озабоченность не только КНДР, но и Китая.

Беспокойство международного сообщества вызвал еще один шаг США. Как сообщило агентство Reuters, 8 апреля ударная авианосная группировка, возглавляемая авианосцем «Карл Винсон», отправилась к Корейскому полуострову. По словам официального военного представителя Штатов, эти действия были вызваны «последними провокациями со стороны Северной Кореи».

— Гонка вооружений на Корейском полуострове чрезвычайно опасна, так как любая ошибка и непредсказуемое действие могут как цепная реакция повлечь за собой большой конфликт. Не надо провоцировать северокорейцев на дальнейшие шаги, но и они должны сбавить обороты и сесть за стол переговоров. Россия обеспокоена ситуацией, так как это происходит рядом с нашей территорией — в непосредственной близости от Приморского, Хабаровского края и Сахалина, — пояснил «Известиям» первый зампредседателя международного комитета СФ Владимир Джабаров. — Рано или поздно необходимо будет поднять вопрос о ситуации в регионе на площадке Совбеза ООН, при том, что мировые державы должны выступить в роли гарантов урегулирования конфликта.

Наращивание присутствия США на Корейском полуострове — раздражающий фактор для Пекина. Таким образом, конфликт между двумя Кореями имеет потенциал перерасти из регионального в глобальный.

— У Южной Кореи есть очень интересные военные технологии и системы вооружений, которые имеют успех на мировом рынке. Любая гонка ракетных вооружений на Корейском полуострове, равно как и развитие систем американских ПРО в регионе, — это всегда головная боль для Китая, — пояснил «Известиям» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Несмотря на громкие заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, военный потенциал страны не приспособлен для наступательных боевых действий. Не говоря уже о том, что в области обычного вооружения КНДР колоссально отстает от своих соседей. 

— Запуск южнокорейской баллистической ракеты лишь ужесточит позицию Китая по вопросу урегулирования конфликта, а также сделает КНДР менее уступчивой. США провоцируют гонку вооружений для оправдания своего присутствия в Северо-Восточной Азии. Северокорейская армия приспособлена для отражения нападения, а не для самого нападения, так как не хватает горючего, инфраструктуры, не существует необходимых коммуникаций. Кроме этого, военные расходы Сеула на оборону существенно превышают расходы Пхеньяна, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

Напряженная ситуация на Корейском полуострове нередко воспринимается как нескончаемая вражда между КНДР и Южной Кореей. «Замороженный конфликт», однако, может в обозримой перспективе перерасти в открытое противостояние. А втянутыми в него могут оказаться не только США, которые в настоящий момент преследуют свои геополитические интересы в регионе, но и другие мировые державы. Вся надежда остается на дипломатов, которым предстоит приложить массу усилий для урегулирования ситуации.

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