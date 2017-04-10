Армия Николай Сурков Судьбу Ливии решит только большая война Без помощи России победить анархию не получится Фото: Николай Сурков

Профессор французской Высшей военной академии Сен-Сир, ведущий эксперт по Африке Бернар Люган рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о реальном раскладе сил в Ливии после свержения Муаммара Каддафи и перспективах развития ситуации в этой североафриканской стране. По его мнению, единственной силой, способной восстановить централизованное государство, является генерал Халифа Хафтар, но без помощи извне ему не одолеть захвативших запад Ливии исламистов.

— Профессор, как вы оцениваете текущую военную ситуацию в Ливии?

— На сегодняшний день Ливии не существует как единого государства. Посредническая миссия Коблера и попытки создать Правительство национального единства ни к чему не привели. Страна разделена на две большие зоны. Киренаика на востоке находится под контролем светских сил. Там генерал Халифа Хафтар пытается создать некое подобие централизованного государства. Он еще не добился этого, но процесс идет.

На западе, в Триполитании, царит полная анархия. Там несколько игроков: исламисты из Мисураты, Правительство национального единства (у которого никакой власти нет), вооруженные группировки Зинтана и берберы. У Триполитании нет шансов превратиться в светское государство, которое стало бы нормальным соседом для Киренаики.

Одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в Ливии является война между западом и востоком. Если в Триполитании не произойдет слияния местных сил и не возникнет светское государство, генерал Хафтар может решить навести там порядок и силой восстановить единство страны. Однако сейчас он это сделать не в состоянии.

— Что ему мешает?

— Дело в том, что в отношении Ливии действует международное эмбарго и она не может закупать оружие за рубежом. Хафтар не располагает достаточным количеством тяжелого вооружения. Но если он получит его от союзников, то может решиться на конфликт. И шансы на победу у него весьма неплохие. Ведь вооруженные группировки в Триполи не располагают серьезными силами.

Там есть и потенциальные союзники. Например, племенная федерация Варфалла, шейхи которой терпеть не могут исламистов в Триполи. Зинтанские племена тоже недолюбливают исламистов и уже перешли на сторону Хафтара.

Проблема заключается в Мисурате, которая была одним из очагов борьбы против Каддафи. Вопрос в том, будет ли она помогать Триполи или нет. Или же Хафтару удастся каким-то образом нейтрализовать Мисурату. Это вопрос большой политики. Тут многое зависит от отношений между Кремлем и Эрдоганом. Поскольку Мисурата — это «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), это агент Турции.

— Почему именно Турции, а не Катара, который очень активно поддерживал тамошних исламистов в период гражданской войны?

— Катарцы там тоже присутствуют, но они не играют заметной роли, поскольку Доха не может непосредственно вмешаться в конфликт. У Катара нет армии, он может только давать деньги или оружие, но реальной силы у него нет. Если бы не Турция, катарцев в Ливии не было бы.

— Кто победит в случае полномасштабного военного конфликта?

— Если Хафтар получит военную помощь от Египта или, предположим, от России, то он победит. Но сейчас у него нет такой возможности. Его армия оснащена должным образом лишь на уровне взвод-рота. Она не готова к операциям даже на уровне пехотного полка. У него есть солдаты, есть стрелковое оружие, есть даже какое-то количество танков. Но у него нет авиации и его силы не готовы к проведению более-менее крупных операций. Ему приходится прибегать к помощи иностранного спецназа даже при проведении операций у себя в Бенгази. Как после этого он может штурмовать Триполи?

— Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация?

— Я думаю, что старший сын Каддафи Сейфульислам перейдет на сторону Хафтара и приведет с собой племена, что будет снято эмбарго, а Россия окажет Хафтару военную помощь. Тогда у него будут и люди, и оружие.

— Какую роль сейчас играют в Ливии страны региона и европейские державы?

— Хафтару помогают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Чад. Тунис не играет никакой роли, поскольку у него маленькая армия. Алжир соблюдает нейтралитет, не вмешивается и держит границу на замке. Из европейских держав Хафтара поддерживают Франция и Россия.

— Что можно сказать про его оппонентов?

— Их сил не хватит для наступления, но достаточно для того, чтобы поддерживать нестабильность в стране. Это небольшие банды по 100–200 человек, которые иногда контролируют квартал или деревню, не более. Повторю, единственные серьезные силы в Ливии — Хафтар и Мисурата.

— Чего нам тогда ждать в ближайшие год-два?

— Возможны несколько сценариев. Первый — война между Хафтаром и всей Триполитанией, второй — война между Хафтаром и Мисуратой, третий — захват Хафтаром Триполи при нейтралитете Мисураты.

Всё будет зависеть от действий международного сообщества. Если Россия скажет, что хватит терпеть анархию в Ливии, и начнет помогать Хафтару, Европа будет вынуждена последовать ее примеру.

— Москва занимает очень осторожную позицию в отношении Хафтара.

— Это верно. Россия не хочет новых разногласий с Западом. Но всем в Европе очевидно, что РФ поддерживает Хафтара. Он побывал на российском авианосце, дважды приезжал в Москву. Все всё поняли.