Экономика Павел Чернышов На дотации туроператорам могут выделить миллиард рублей В Совфеде предложили использовать турецкую схему стимулирования туристических потоков Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Совет Федерации предлагает рассмотреть возможность субсидирования групповых туристических авиаперевозок. Идея может быть зафиксирована в рекомендациях правительству РФ при подготовке бюджета на будущий год, рассказал «Известиям» сенатор Игорь Фомин. В случае принятия предложения российские туроператоры смогут получать субсидии на компенсацию части затрат по перевозке туристов, как это делается в Турции.



Как рассказал сенатор Игорь Фомин, Совет Федерации предлагает добавить в бюджет новую строку «Субсидии на перевозку организованных туристических групп». Ранее такой строки в бюджете России никогда не было. По словам сенатора, за счет этого предполагается создать новый механизм, стимулирующий внутренний туризм. Схема будет выглядеть следующим образом: российские туроператоры, которые организуют туры по России, смогут получить субсидии, которые позволят снизить расходы на оплату авиабилетов.

По словам Игоря Фомина, комитет Совета Федерации по социальной политике порекомендует выделять на такое субсидирование минимум 1 млрд рублей в год.

— Вопрос не в сумме, а в создании принципиально нового механизма, который позволит развивать внутренний туризм. Сейчас возникла ситуация, что отдыхать на наших курортах может быть дороже, чем в Турции. Это связано с тем, что там активно субсидируют авиаперевозки для туроператоров. Минимальный размер субсидий — $30 (примерно 2 тыс. рублей) на каждую поездку, то есть на 1 млн человек приходится минимум 2 млрд рублей субсидий. В таких условиях внутреннему туризму России крайне тяжело конкурировать с внешним рынком, — отметил Игорь Фомин.

В Ростуризме отказались прокомментировать предложение.

Член совета Общественной палаты РФ Елена Сутормина согласна, что России стоит перенять международную практику субсидирования туристических перевозок.

— И турецкое правительство, и Израиль доплачивают, чтобы больше туристов приезжало. Эти вложения окупаются, поскольку приезжает больше туристов и деньги остаются внутри страны. Возможно, сейчас из-за сложной экономической ситуации это не удастся реализовать в полной мере, но как задел на перспективу это в любом случае хорошо, — сказала она.

По ее мнению, возможен механизм, при котором подобные субсидии будут действовать на наиболее востребованных направлениях.

— Можно в направлении Сочи посмотреть. Там сейчас отели начинают работать по схеме «всё включено», и если организовать дешевые чартеры, это может создать большой поток туристов. Возможно, такие направления, как Дальний Восток, тоже стоит субсидировать. Многие хотели бы там побывать, но не могут из-за дорогих билетов. Таким образом можно было бы привлечь больше денег в местную экономику, — рассудила она.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что даже небольшое снижение тарифов поможет значительно увеличить турпотоки.

— Уменьшение ценового диапазона в турпакете хотя бы на 1,5 тыс. рублей поможет привлечь сотни тысяч новых туристов. В ряде стран подобная практика уже показала свою эффективность, и у нас бизнес давно за это выступает. Такие дотации могли бы стать серьезным подспорьем для развития внутреннего туризма, — сказал он.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2016 году в России было зафиксировано 3,3 млн туристических поездок. При этом количество туристов растет уже несколько лет. По сравнению с 2015-м рост составил 11,2%, с 2014-м — 25%. При этом среди клиентов турфирм доля индивидуальных клиентов составила порядка 10%, оставшаяся часть приходилась на тех, кто воспользовался групповыми турами.