Экономика Павел Панов, Элина Хетагурова, Анна Ивушкина В России начнут выращивать опиумный мак Минпромторг готовит соответствующие изменения в Уголовный кодекс и другие нормативные акты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Минпромторг собирается легализовать производство наркосодержащих растений в России. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, министерство готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих. Сегодня все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются только из импортного сырья.

Минпромторг предлагает разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. В ведомстве отметили, что производство наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.

— В РФ зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен 10 иностранными компаниями, — рассказали «Известиям» представители Минпромторга.

В России сейчас разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности.

Согласно ст. 18 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» действует запрет на культивирование растений в промышленных целях. Подготовленный Минпромторгом законопроект предполагает снятие этого запрета. Изменения также внесут в ст. 228.2 УК РФ, («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»), уточнили в министерстве.



Как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждений, инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ) — государственное предприятие, которое занимается производством наркосодержащих препаратов. Заместитель директора по производству МЭЗа Ирина Лукашина подтвердила «Известиям», что они прорабатывают этот вопрос. Развернутый комментарий в компании предоставить не смогли.



Источник «Известий», принимавший участие в обсуждении поправок, рассказал, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу. В ведомстве считают, что для производства лекарств с содержанием наркотических веществ достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков — уже существует практика их переработки в медпрепараты. В МВД отказались от комментариев.



Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов оценил рынок обезболивающих на основе опиума в России в $20–40 млн (порядка 1,2–2,4 млрд рублей). Он отметил, что как в денежном выражении, так и в упаковках доля таких препаратов составляет не больше 0,5% всего фармацевтического рынка.

Объемы импорта сырья (маковой соломки), по его словам, оценить не представляется возможным. В базе ФТС есть номенклатура «маковая соломка, используемая в парфюмерных, фармацевтических или аналогичных целях», однако статистика импорта по данной категории отсутствует.



Заведующий Ботаническим садом Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений Андрей Цицилин рассказал, что нужные для производства опийных обезболивающих алкалоиды содержатся в маке масличном, который может произрастать в черноземных зонах Центральной России, Башкирии и Поволжья.

— 30 лет назад, когда его промышленное культивирование было разрешено, наша урожайность не уступала зарубежной в Испании, Венгрии, Словакии. Производство тоже было не дороже. Сейчас, конечно, технологии ушли вперед, и встает вопрос, собственные сорта стоит выращивать или импортные, — отметил Андрей Цицилин.

Заместитель директора Ассоциации российских фармацевтических производителей Елена Масловская отметила, что Россия не сможет выращивать растения на экспорт, потому что для этого каждой стране необходимо получить разрешение от Международного комитета по контролю наркотиков.



— Получить такое разрешение практически невозможно, потому что мировой рынок уже поделен между производителями, — заявила Елена Масловская.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что «все наркотические анальгетики стоят недорого», поэтому не стоит опасаться значительного повышения конечной стоимости лекарственного препарата. Он также добавил, что за эти препараты «население не платит из собственного кошелька», их закупает государство.



— Наркотические препараты и анальгетики употребляют лица, имеющие выраженный болевой синдром, например онкологические больные, в основном на последней стадии. Потребность в этой категории товара есть всегда. Как минимум полмиллиона человек имеют потребность в наркотическом обезболивании. На сегодняшний день все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются только из импортного сырья, потому что в России его нет. Мы должны обезопасить себя от всех внешнеполитических обстоятельств и наладить собственное производство, — считает эксперт.



Культивирование «опийных» сортов мака было запрещено в 1987 году решением Совета министров СССР. До этого выращиванием маков и производством опиума занимался «Лекарстпром». Плантации находились на территории Киргизской ССР. Селекцией опиумного мака занимался Всесоюзный институт лекарственных растений, даже разработавший несколько собственных сортов — «Пржевальский-222», «Пржевальский-D250» и «Пржевальский-133».