Политика Ангелина Галанина Россияне увидели США в плохом свете Опрос «Левада-центра» показал, что большинство граждан относятся к Западу негативно Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Каждый второй россиянин негативно относится к США и ЕС. 56% граждан — не испытывают симпатии к Украине. 41% респондентов — в целом относятся к западным странам «без особых чувств». В число государств, которые вызывают у россиян позитивные эмоции, — Белоруссия, Китай и Турция. Такие данные приводит в своем опросе «Левада-центр» (документ имеется в распоряжении «Известий»).

В январе 2017 года о плохом отношении к США заявили 49% граждан, к марту их число выросло до 52%. Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля, до удара американцев по сирийской базе ВВС, который в России расценили как акт агрессии против суверенного государства. При этом 37% респондентов еще в начале года и весной заявляли о положительном отношении к Штатам.

Евросоюз также не вызывает у россиян однозначных эмоций. Так, о своем плохом отношении к ЕС заявили 53% граждан РФ, а позитивную реакцию европейское сообщество вызывает у 36% респондентов «Левада-центра».

Негативное отношение сформировалось у опрошенных и к Украине: 56% граждан не испытывают симпатий к этому государству, 34% — заявили, что относятся к нему хорошо.

А вот отношение российских граждан к Белоруссии, напротив, улучшилось. Еще в прошлом году Союзное государство вызвало симпатию у 76% россиян, в 2017-м ему симпатизируют уже 79%. Однако увеличилось и число тех, кто настроен иначе — количество отрицательных отзывов выросло с 7 до 13%.

Расположены россияне и к Китаю (76%), лишь 13% назвали свое отношение к Поднебесной «плохим». А вот относительно Турции мнения разделились: 47% респондентов ответили, что относятся к ней позитивно, 34% — испытают негатив.

Отношение Запада к России

Отношение к России на Западе россияне оценивают по-разному. Так, 22% российских граждан уверены, что иностранные государства смотрят на Россию «с тревогой», 21% опрошенных считает, что «со страхом». Еще 16% полагают, что «без особых чувств». При этом 33% респондентов заявили, что «нас там боятся».



Еще 19% граждан ответили, что на Западе Россию уважают, а 12% уверены, что ненависти по отношению к россиянам в последнее время прибавилось.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что негатив российского населения в отношении, например, Украины сохраняется на уровне, свойственном для «посткрымского» периода, а также отражает представления о кризисной ситуации в регионе.

— Доминирующим остается представление, что Запад относится к России с тревогой и страхом. Это подкрепляется ростом национального сознания относительно мощи и величия страны. Укрепляется мнение о том, что Россию и ее жителей стали больше уважать и меньше ненавидеть, — сказала Карина Пипия.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что данные опросов отражают информационную и политическую повестки дня. Курьезным является лишь нахождение Турции в одном ряду с Белоруссией и Китаем, к которым граждане РФ относятся хорошо, отметил эксперт.

— Взаимные стереотипы в отношениях между государствами складываются очень долго и не меняются «по щелчку». Наши страны во многом были геополитическими оппонентами и остаются ими, — напомнил Михаил Ремизов. — Есть еще один фактор, который мог оказать влияние на данные опроса: часть страны воспринимает Турцию не сквозь призму политических отношений, а сквозь призму личных планов на отпуск.

Экс-заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе отметил, что негативное отношение к США сложилось не только у россиян, но и у большинства европейцев.

— Американцев в мире не любят, потому что они используют силу. В очередной раз свое лицемерие они продемонстрировали, например, когда вели переговоры в Совете Безопасности о необходимости расследования причин применения химоружия. Зная при этом, что вскоре нанесут удар в Сирии. Он же не два часа готовился. Почему-то они присвоили себе право применять силу, когда захочется, — сказал Сергей Орджоникидзе.

В ходе исследования «Левада-центра» были опрошены 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

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