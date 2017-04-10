Общество Богдан Степовой МЧС отказалось от «палочной системы» для бизнеса Ведомство на треть сокращает количество проверок предприятий и фирм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев





МЧС избавит предпринимателей от значительной части проверок (сейчас бизнесмены сталкиваются со 140 видами проверок со стороны различных ведомств). С января 2017 года министерство кардинально изменило критерии оценки работы инспекторов по пожарному надзору, уйдя от так называемой «палочной системы». Пилотным регионом стала Тульская область. Именно там началась реализация проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России». Чиновники используют так называемый риск-ориентированный подход, который лежит в основе реформы контрольно-надзорной деятельности в России.



Ключевой принцип этого подхода: «чем больше потенциальные риски — тем чаще проверки». В ведомстве «Известиям» рассказали, что наработки, сделанные тульскими сотрудниками министерства, должны будут избавить от ошибок при проведении реформы в других регионах страны.

— МЧС России понимает необходимость и важность снижения административного давления на бизнес, открытости перед обществом. Поэтому уже на протяжении нескольких лет мы выстраиваем диалог, чтобы добиться полного взаимопонимания проверяемого и проверяющего по вопросам безопасности в контролируемых МЧС областях, — отметил глава ведомства Владимир Пучков.

В России сейчас насчитывается около 140 видов проверок на государственном или муниципальном уровне, которые так или иначе могут затронуть промышленные производства и частных предпринимателей. Немалую часть таких проверок проводят сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. В основном инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы контролируют соблюдение техрегламентов и национальных стандартов. Бизнесмены не раз жаловались, что многие требования пересекаются, нередко противоречат друг другу. И такая запутанная система резко снижает эффективность их применения и создает серьезные проблемы для бизнес-структур, старающихся честно соблюдать все прописанные в законах и инструкциях нормы.

В частности, речь идет о ряде правил пожарной безопасности, многие из которых были созданы еще в советское время и давно устарели.

— Задача в том, чтобы изменить характер государственного надзора, — рассказал «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов. — Нам надо преобразовать надзор из репрессивного, который по факту сложился у нас в стране, в новый тип — тип равноправного партнерства. Нам важно помогать предпринимателям выполнять требования пожарной безопасности, а не штрафовать, используя разночтения в законах.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что результаты работы инспекторов теперь оцениваются не по количеству «палок», поставленных в ведомостях за количество найденных нарушений, а по снижению числа пожаров и масштаба материального ущерба.

— Министерство уже на треть сократило количество проверок, — отметил Владимир Пучков. — Приоритет такой работы — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз.

Для этого, по словам Владимира Пучкова, при МЧС открылись специальные школы для начинающих предпринимателей, в которых обучают защите жизни и здоровья персонала на производстве.

Сейчас при выявлении нарушений в ходе проверки сотрудники ведомства предлагают устранить их без применения санкций. В том случае, если нет возможности устранить правонарушение сразу, выносится предупреждение. И только после этого рассматривается вопрос о необходимости штрафа.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что административные барьеры, которые тормозят развитие предпринимательства, конечно, остаются. По его словам, на изменение системы и принципов государственного надзора уйдет не менее пяти лет. Но в Тульской области, которая стала пилотным регионом, антибюрократическая реформа МЧС принесла первые результаты — бизнес вздохнул свободнее. Реформа МЧС России, по словам губернатора, должна стать примером для других федеральных министерств.

Как полагают в МЧС, альтернативой проверкам должна стать профилактическая работа, включающая весь спектр пропаганды, обучения и информирования населения.