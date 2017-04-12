Экономика Сергей Фиш Минсельхоз обвиняет ЦБ в срыве агрострахования Число застрахованных сельхозплощадей за год упало вдвое Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сельхозпроизводители разочаровались в системе страхования. В 2016 году число застрахованных сельхозплощадей упало вдвое, застраховано было лишь 5%. Минсельхоз считает, что причина негативной тенденции связана с мерами Банка России (ЦБ). Из-за мероприятий по оздоровлению рынка страхования многие компании лишились лицензий, а в новые производители обращаться не хотят.

По итогам прошлого года число застрахованных сельхозплощадей с государственной поддержкой снизилось на 54% по сравнению с 2015-м, следует из справки о ходе и результатах реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2016 году, с которой ознакомились «Известия». Документ подготовлен Минсельхозом. В нем говорится, что застрахованные земли составили лишь 5% в общей посевной площади. Основными причинами сокращения Минсельхоз называет «мероприятия Банка России, направленные на оздоровление рынка страхования, в том числе рынка агрострахования с государственной поддержкой».

По данным Минсельхоза, в 2015–2016 годах из-за отзыва лицензий прекратили свою деятельность 28 компаний агрострахования с господдержкой. В 2015 году в этих компаниях было застраховано 57,2% от всех застрахованных сельхозплощадей.

Кроме того, снизилось присутствие страховых компаний в регионах.



«Недостаточное присутствие страховых компаний в регионах страны, низкий уровень выплат страхового возмещения за предыдущие годы приводят к недоверию сельскохозяйственных товаропроизводителей к страхованию и нежеланию заключать договоры страхования, что в целом тормозит развитие агрострахования», — сказано в справке о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2016 год.



В Минсельхозе на запрос «Известий» не ответили.

В пресс-службе ЦБ заявили, что прямой взаимосвязи между уменьшением количества страховых компаний и доступностью полисов сельхозстрахования нет.



— В настоящий момент в Национальный союз агростраховщиков (НСА), который объединяет компании, работающие на рынке сельхозстрахования с господдержкой, входит более 20 страховых компаний. Они представлены на всей территории РФ, и при необходимости аграрии могут заключить договор с одной из них, — заметили в ЦБ.

Там подчеркнули, что вывели с рынка компании, которые вели недобросовестную деятельность.



— Для нас принципиально, чтобы члены НСА имели финансовые возможности при заключении договоров страхования отвечать по своим обязательствам, и мы проводим постоянный мониторинг их деятельности, — добавили в ЦБ.

По мнению председателя президиума Национального союза агростраховщиков Иннокентия Егорова, оздоровление страхового рынка — мера необходимая, это помогает выбить с рынка недобросовестных страховщиков. Однако это подорвало доверие к агрострахованию у сельхозпроизводителей. Кроме того, регионы не хотят субсидировать страхование.

— С рынка ушло много недобросовестных страховщиков, это сказалось на итогах агрострахования в прошлом году. Но это не самая большая проблема. Государство предоставляет регионам самим распоряжаться субсидиями в развитие сельского хозяйства. Часто деньги направляются на другие цели, а на поддержку агрострахования просто не доходят. Думаю, этот год будет совсем тяжелым в этом плане, — отметил Иннокентий Егоров.

По его словам, в Европе, США и Канаде число сельхозпроизводителей, которые страхуются, в десять раз больше, чем в России.



— Больше половины всех сельхозземель застрахованы, — уточнил Иннокентий Егоров.

Справка «Известий» В 2016 году, по оценке Минсельхоза, для 11 субъектов РФ общий ущерб от ливневых дождей, града, засухи, переувлажнения почвы и наводнений составил 2,1 млрд рублей. На площади 279 тыс. га погибли сельхозкультуры, но из-за низкого уровня страхования только в двух регионах — Приморском и Хабаровском краях — некоторые компании смогли получить страховое возмещение ущерба.

По мнению Иннокентия Егорова, большинство сельхозпроизводителей верят, что если в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий, то понесенный ущерб государство им возместит.

— На деле это не так, многие идут на риск и надеются, что государство им и так заплатит, но это должны делать страховые компании, — заявил Иннокентий Егоров.

По данным Национального союза агростраховщиков, крупнейшими регионами по объемам страхования в прошлом году были Краснодарский и Ставропольский края, Москва (как регион заключения договоров), Белгородская и Воронежская области, а также республика Татарстан.