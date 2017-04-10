Спорт Алексей Фомин «Магнитка» и СКА еще не разогрелись Петербургские армейцы выиграли на выезде первый финальный матч Кубка Гагарина Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

В Магнитогорске стартовала финальная серия Кубка Гагарина. В первом матче местный «Металлург» проиграл петербургскому СКА (4:5). Игра изобиловала многочисленными ошибками с обеих сторон, но эксперты отметили высокий уровень встречи.

Так, по мнению трехкратного олимпийского чемпиона, вице-президента московского «Динамо» Виталия Давыдова, победа СКА стала стечением обстоятельств в борьбе равных соперников.

— Игра получилась зрелищной — я ждал матч более оборонительного характера, но обе команды забили на двоих девять голов, — отметил в беседе с «Известиями» Виталий Давыдов. — Многочисленные ошибки были вызваны психологической напряженностью команд. Заметьте, что и «Магнитка», и СКА выходили вперед сериями и в течение одной-двух минут забрасывали по две шайбы. Были заметны нелепые провалы в обороне. Особенно в эпизоде с пятой шайбой СКА, где действия «Металлурга» в защите я бы назвал цирком. Дадонов (нападающий СКА. — «Известия») обыграл опытных защитников и вышел один на один — это недопустимо. При этом оборона Магнитогорска в этом плей-офф выглядит довольно надежно.

Первый матч серии ознаменовался и первым судейским скандалом. В ходе игры нападающий СКА Вадим Шипачев ударил клюшкой форварда «Магнитки» Владислава Калетника, что вызвало бурный протест со стороны скамейки хозяев. Вадим Шипачев избежал штрафа, однако главный судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов уже заявил, что этот эпизод рассмотрит экспертно-судейская комиссия лиги.

— В этом эпизоде даже штрафа 5+10 минут не должно быть, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин. — В Шипачева влетел Калетник, а Вадим всего лишь подставил клюшку. Мне не понравилось в судействе, что в других эпизодах хоккеистам не давали бороться. Честно говоря, эти удаления уже смешат. Люди опускают головы и получают в них. Так не надо опускать голову, когда находишься на льду. Сколько я играл, меня били в голову — я бил в ответ. Точно так же нельзя поворачиваться спиной к борту, когда вас пытаются в него «впечатать» силовым приемом. А сейчас в КХЛ новые правила, влияющие на исход матча. Например, первое удаление было странным, после него СКА забил. А дальше пошли постоянные штрафы, которые смазали игру.

Илья Бякин отметил, что не увидел предвзятости со стороны судей в пользу какой-либо команды. При этом он раскритиковал стиль игры форварда питерцев Николая Прохоркина.

— На Прохоркине было три удаления — не понимаю, почему он постоянно падает, — посетовал экс-хоккеист сборных СССР и России. — Очень перспективный хоккеист, но такая манера игры для меня является загадкой. Он, конечно, молодец — зарабатывает для СКА большинство, помогает им побеждать. Но я еще в бытность его игроком ЦСКА ждал от него другого хоккея. Он должен доминировать на площадке, а вместо этого лезет бороться. Попали ему в нос — и сразу падает. Нам носы ломали, но мы продолжали играть. А от манеры игры нынешнего поколения я порой в шоке.

При этом собеседник «Известий» заявил, что в целом матч оставил очень хорошее впечатление.

— Обе команды очень здорово двигаются, — подчеркнул Илья Бякин. — Правда, у СКА состав немного «подлиннее». У «Магнитки», если просядет первое звено, будут проблемы. Сейчас непонятно, как сможет играть дальше Ян Коварж, — ему здорово досталось от Ильи Ковальчука. А без центрфорварда Сергею Мозякину и Данису Зарипову будет тяжело. Очень многое будет зависеть от того, как быстро восстановится Коварж.

По мнению Виталия Давыдова, оба коллектива еще прибавят в игре в следующих матчах, и серия может затянуться.

— Делать выводы о перспективах команд пока рано, — резюмировал легендарный хоккеист. — Матч был совершенно равный. Всё решили детали и два пятиминутных удаления с обеих сторон. Думаю, это поражение не наложит отпечаток на дальнейшую игру «Магнитки». Все-таки у обоих коллективов был долгий перерыв после финалов конференций, поэтому они еще не разогрелись и допускали ляпы.

Второй матч серии пройдет сегодня в Магнитогорске.

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