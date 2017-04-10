СК назвал причину столкновения поезда и электрички на западе Москвы

Причиной столкновения пассажирского поезда и электрички между станциями Кунцево и Фили мог стать отказ тормозной системы состава. О результатах предварительной проверки по факту инцидента сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», — цитирует ТАСС представителя СКР.

Вместе с тем Светлана Петренко отметила, что следователи проверяют и другие возможные версии столкновения, в рамках проверки уже были изъяты документы о техническом обслуживании поезда и осмотрены основные части поврежденных составов.

Об аварии доложили президенту России Владимиру Путину, глава государства поручил принять все необходимые меры для исправления ситуации.

Инцидент произошел накануне возле дома 4 по улице Герасима Курина. Машинист электрички применил экстренное торможение из-за перебегавшего пути человека, в результате в электропоезд врезался поезд дальнего следования Москва–Брест.