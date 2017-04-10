Политика 9 апреля 2017, 12:55 Елена Плавская
Глава минобороны Великобритании призвал Россию повлиять на Асада
Майкл Фэллон считает, что нужно «прижать этот режим к ногтю»
Глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон призвал власти России повлиять на президента Сирии с целью урегулирования сирийского конфликта.
Статью Фэллона соответствующего содержания опубликовала Sunday Times.
В ней британский министр рассуждает, что необходимо в ходе переговоров с участием всех сторон конфликта создать «представительное правительство, где Асад не будет играть никакой роли».
«Россия должна продемонстрировать решимость, необходимую для того, чтобы прижать этот режим (Башара Асада. — Ред.) к ногтю», — заявляет Фэллон, выражая уверенность, что именно это положит «конец страданиям сирийского народа».
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