Политика Елена Плавская Глава минобороны Великобритании призвал Россию повлиять на Асада Майкл Фэллон считает, что нужно «прижать этот режим к ногтю»

Глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон призвал власти России повлиять на президента Сирии с целью урегулирования сирийского конфликта.

Статью Фэллона соответствующего содержания опубликовала Sunday Times.



В ней британский министр рассуждает, что необходимо в ходе переговоров с участием всех сторон конфликта создать «представительное правительство, где Асад не будет играть никакой роли».

«Россия должна продемонстрировать решимость, необходимую для того, чтобы прижать этот режим (Башара Асада. — Ред.) к ногтю», — заявляет Фэллон, выражая уверенность, что именно это положит «конец страданиям сирийского народа».