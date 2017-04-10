Мир Светлана Корзинкина Полиция задержала пять человек по делу о теракте в Стокгольме По словам представителя полиции шведской столицы, задержанных могут отпустить после допроса Фото: REUTERS/TT News Agency/Anders Wiklund

Полиция Швеции задержала пять человек по подозрению в причастности к теракту в Стокгольме, сообщил представитель правоохранительных органов столицы королевства Ян Эвенссон.

«В настоящее время задержано пять человек», — приводит ТАСС слова представителя шведской полиции.

Вместе с тем Ян Эвенссон не стал сообщать о деталях задержания и предположил, что подозреваемых могут отпустить на свободу после допросов.

Напомним, теракт произошел в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма. Угнанный грузовик наехал на толпу людей, шедших по улице Дроттнинггатан, и проехал по ней 550 м. В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Ранее полиция задержала по подозрению в причастности к теракту 39-летнего выходца из Узбекистана, который выражал симпатии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

