Мир Елена Плавская ЛНР: женщины-снайперы из Европы воюют в Донбассе Об этом сообщил представитель народной милиции Фото: ТАСС/Палинчак Михаил

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил журналистам, что на стороне украинских силовиков в Донбассе воюют женщины-снайперы из Европы.

Это обнаружила разведка ЛНР, уточнил он, сообщает «РИА Новости». Женщины-снайперы прибыли в Донбасс из нескольких европейских государств, сказал Марочко, добавив, что, как правило, это гражданки Латвии, Польши и Литвы.

В целом ситуация в зоне ответственности народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению, заключил он.