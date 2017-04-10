Мир 9 апреля 2017, 15:12 Елена Плавская
ЛНР: женщины-снайперы из Европы воюют в Донбассе
Об этом сообщил представитель народной милиции
Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил журналистам, что на стороне украинских силовиков в Донбассе воюют женщины-снайперы из Европы.
Это обнаружила разведка ЛНР, уточнил он, сообщает «РИА Новости». Женщины-снайперы прибыли в Донбасс из нескольких европейских государств, сказал Марочко, добавив, что, как правило, это гражданки Латвии, Польши и Литвы.
В целом ситуация в зоне ответственности народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению, заключил он.
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