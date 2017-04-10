Мир Светлана Корзинкина Выборы президента Южной Осетии состоялись Явка избирателей превысила необходимые 50%

Президентские выборы в Южной Осетии и референдум признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%, сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева.



«По состоянию на 14.00 проголосовали 52,79%. На 14.00 выборы по всей территории Южной Осетии состоялись», — приводит ТАСС слова председателя избирательной комиссии.

9 апреля на территории республики открылись 72 избирательных участка и пять за ее пределами. Граждане смогут отдать свои голоса за одного из трех кандидатов на пост президента Южной Осетии — действующего главы государства Леонида Тибилова, спикера парламента и лидера партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева. Кроме того, на референдуме избиратели выскажутся против или в поддержку инициативы переименования республики в «Государство Алания».