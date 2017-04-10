Общество Елена Плавская Тело Евгения Евтушенко доставили в Москву Самолет из Лондона приземлился в аэропорту Домодедово

Тело поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в США, доставили в Москву. Самолет, на борту которого находится гроб с телом покойного, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Вдова и сыновья сопровождают гроб с телом Евтушенко.

Отпевание поэта-шестидесятника пройдет 10 апреля в соборном храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино. Гражданская панихида состоится 11 апреля в Доме литераторов в Москве, похороны пройдут в писательском поселке Переделкино.