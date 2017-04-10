Общество 9 апреля 2017, 16:21 Елена Плавская
Тело Евгения Евтушенко доставили в Москву
Самолет из Лондона приземлился в аэропорту Домодедово
Тело поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в США, доставили в Москву. Самолет, на борту которого находится гроб с телом покойного, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
Вдова и сыновья сопровождают гроб с телом Евтушенко.
Отпевание поэта-шестидесятника пройдет 10 апреля в соборном храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино. Гражданская панихида состоится 11 апреля в Доме литераторов в Москве, похороны пройдут в писательском поселке Переделкино.
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