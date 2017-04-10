Мир Елена Плавская Трамп обсуждает введение новых санкций против РФ и Ирана Причиной названа поддержка Дамаска Москвой и Тегераном Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России и Ирана, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Американский лидер обсуждает данную возможность с членами администрации Белого дома, рассказала она. Причиной введения новых санкций Вашингтоном в отношении Москвы и Тегерана названа поддержка Дамаска, уточнила дипломат, отвечая на вопрос журналиста, сообщает «РИА Новости».

«Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать», — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.

«Известия» напоминают, что в ходе недавней предвыборной кампании американский лидер Трамп высказывался за налаживание отношений с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным.