Мир 9 апреля 2017, 16:26 Елена Плавская
Трамп обсуждает введение новых санкций против РФ и Ирана
Причиной названа поддержка Дамаска Москвой и Тегераном
Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России и Ирана, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Американский лидер обсуждает данную возможность с членами администрации Белого дома, рассказала она. Причиной введения новых санкций Вашингтоном в отношении Москвы и Тегерана названа поддержка Дамаска, уточнила дипломат, отвечая на вопрос журналиста, сообщает «РИА Новости».
«Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать», — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.
«Известия» напоминают, что в ходе недавней предвыборной кампании американский лидер Трамп высказывался за налаживание отношений с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным.
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