Мир 9 апреля 2017, 17:03 Елена Плавская
МИД Грузии назвал незаконными выборы в Южной Осетии
В ведомстве назвали регион оккупированным
Выборы президента и референдум в Южной Осетии осудил МИД Грузии, назвав их «незаконными и нелегитимными».
Заявление ведомства было опубликовано сегодня пресс-службой МИД. В ведомстве уточнили, что «попытка сменить название старейшего региона Грузии — Цхинвальского региона — и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ — «Республика Южная Осетия — Государство Алания» направлена на подготовку основы для незаконной аннексии Цхинвальского региона».
В министерстве также напомнили, что «любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий».
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