Мир Елена Плавская МИД Грузии назвал незаконными выборы в Южной Осетии В ведомстве назвали регион оккупированным

Выборы президента и референдум в Южной Осетии осудил МИД Грузии, назвав их «незаконными и нелегитимными».

Заявление ведомства было опубликовано сегодня пресс-службой МИД. В ведомстве уточнили, что «попытка сменить название старейшего региона Грузии — Цхинвальского региона — и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ — «Республика Южная Осетия — Государство Алания» направлена на подготовку основы для незаконной аннексии Цхинвальского региона».

В министерстве также напомнили, что «любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий».