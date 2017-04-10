Общество 9 апреля 2017, 17:11 Елена Плавская
Мужчина на автомобиле въехал в ратушу города Ферден в ФРГ
Пострадавших в результате инцидента нет
Мужчина на автомобиле утром в воскресенье въехал в здание ратуши германского города Ферден в Нижней Саксонии.
Машина пробила двери и въехала в фойе, пострадавших в результате инцидента нет Ущерб оценили в несколько сотен тысяч евро, отмечает Лента.ру.
Водителем автомобиля оказался местный житель. Версию теракта власти исключили, мотивы поступка 47-летнего мужчины выясняются.
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