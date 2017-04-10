Общество Елена Плавская Мужчина на автомобиле въехал в ратушу города Ферден в ФРГ Пострадавших в результате инцидента нет

Мужчина на автомобиле утром в воскресенье въехал в здание ратуши германского города Ферден в Нижней Саксонии.

Машина пробила двери и въехала в фойе, пострадавших в результате инцидента нет Ущерб оценили в несколько сотен тысяч евро, отмечает Лента.ру.

Водителем автомобиля оказался местный житель. Версию теракта власти исключили, мотивы поступка 47-летнего мужчины выясняются.