Политика Елена Плавская Госсекретарь США надеется на конструктивные переговоры с Лавровым Визит Тиллерсона в Москву состоится 11–12 апреля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что предстоящие переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым будут иметь конструктивный характер, об этом дипломат заявил в интервью.

Тиллерсон отметил, что надеется на то, что «Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ABC News. Глава внешнеполитического американского ведомства добавил, что в ходе предстоящих переговоров поднимет вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.



«Почему Россия не смогла достичь этого, мне не ясно», — заявил Тиллерсон, отметив, что не считает Россию соучастником в «химической атаке» в сирийском Идлибе.