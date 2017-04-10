Общество Елена Плавская Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге открыли после проверки Ранее на платформе был обнаружен бесхозный предмет

Вход на станцию метро «Площадь Восстания» открыт, движение поездов полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.

Из соображений безопасности станция была закрыта в 16.45: на платформе был обнаружен бесхозный подозрительный предмет. После проверки оказалось, что это была сумка с личными вещами и продуктами, которую, скорее всего, забыл кто-то из пассажиров.

В 17.11 станция «Площадь Восстания» была открыта на вход и выход.