Общество 9 апреля 2017, 18:31 Елена Плавская
Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге открыли после проверки
Ранее на платформе был обнаружен бесхозный предмет
Вход на станцию метро «Площадь Восстания» открыт, движение поездов полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.
Из соображений безопасности станция была закрыта в 16.45: на платформе был обнаружен бесхозный подозрительный предмет. После проверки оказалось, что это была сумка с личными вещами и продуктами, которую, скорее всего, забыл кто-то из пассажиров.
В 17.11 станция «Площадь Восстания» была открыта на вход и выход.
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