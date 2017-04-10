Мир Светлана Корзинкина Косачев: отказ США предоставить сведения о химатаке в Сирии — цинизм Сенатор заявил, что если у американского руководства есть доказательства причастности президента САР к применению химоружия в Идлибе, ему следует предоставить их России и Совбезу ООН

Если Вашингтон располагает «секретными» доказательствами причастности сирийского лидера Башара Асада к химатаке в Идлибе, властям США следует предъявить их России и Совбезу ООН, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Так сенатор прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая сообщила, что у властей страны есть неопровержимые, но совершенно секретные доказательства причастности властей САР к химатаке.

«Как насчет того, чтобы поделиться «доказательствами» с русскими? С Советом Безопасности ООН? Со всем миром, наконец?» — выразил недоумение Константин Косачев. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, в заявлении американской стороны полностью отсутствуют причинно-следственные связи и подобные высказывания наполнены «американским цинизмом, замешенным на подтасовках и лжи».

6 февраля вооруженные силы США по приказу Дональда Трампа нанесли удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс в ответ на якобы применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.