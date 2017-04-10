Общество Елена Плавская «Росатом» обсуждает с Японией возможность совместных проектов Они могут быть реализованы в третьих странах

«Росатом» обсуждает с партнерами из Японии возможность реализации совместных проектов в третьих странах, рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



«Возможен выход на совместные проекты в интересах третьих стран», — отметил руководитель делегации «Росатома».

Делегация «Росатома» во главе с ним 4–7 апреля посетила с рабочим визитом Японию. Стороны обсудили вопросы реализации подписанного в Токио в декабре 2016 года российско-японского меморандума о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, отмечает ТАСС.